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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

كامل عبدالسلام يفوز بجائزة الدولة للتفوق في العلوم الزراعية

صدى البلد

حصل كامل عبد السلام رئيس قسم بحوث امراض القطن (سابقا)  المشرف السابق على المعمل المركزي للتقنيات الحيوية - معهد بحوث امراض النباتات بمركز البحوث الزراعية على جائزة الدولة للتفوق في العلوم الزراعية.

جاء ذلك بعد إعلان أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي اليوم اسماء الفائزين بجوائز الدولة في العلوم والتكنولوجيا المتقدمة لعام 2022 .


والجدير بالذكر أن كامل عبدالسلام حاصل على الدكتوراه عام 2004 (اشراف مشترك المانيا) 
نشر ما يزيد عن 230 بحث علمي في مجلات علمية متخصصة عالمية و اقليمية ذات معامل تأثير، والترتيب الأول على مستوى المركز بمؤشر هيرش 32 مسجل على Scopus
نشر 24 كتابا في تطبيقات النانو بيوتكنولوجى فى مجال الزراعة ووقاية النبات باكبر دور للنشر على المستوى الدولى (سبرنجر-السيفير) بالاضافة الى كتاب مترجم عن التنوع الوراثى بالفطريات (دار جامعة الملك سعود).


كما قام "عبدالسلام" بالإشراف على 13 رسالة ماجستير ودكتوراه في الداخل و الخارج ،والمشاركة في 21 مؤتمر علمي دولي ومحلى. 


عضو تحرير ومحكم في أكثر من 17 مجله علمية عالمية حصل على دعم لعدد 21 مشروع بحثي تنافسي بالجامعات السعودية ومن اكاديمية البحث العلمى. 
حصل على العديد من المنح البحثية (دراسات مابعد الدكتوراة – كباحث زائر) من العديد من الدول الأوربية والاسيوية. 
حصل على 7 جوائز علمية من جهات متعددة على المستوى الداخلي و الخارجي اهمها جائزة مجالس البحث العلمى العربية (البيوتكنولوجى – مركز اول - 2014).

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