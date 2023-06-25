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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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عبد المنعم سعيد: استعانة الجيش الروسي بفاجنر بمنزلة خلل هيكلي.. فيديو

عبد المنعم سعيد
عبد المنعم سعيد

قال الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي، وعضو مجلس الشيوخ، إن هناك الكثير من الأشياء التي كانت تنذر بتمرد فاغنر، ولكن الكثير لم يأخذ هذا الأمر في الاعتبار، مشيرًا إلى أن روسيا قامت باعداد فاغنر للقيام بأشياء في أفريقيا وسوريا، حتى لا تتحمل موسكو مسؤولية ما تقوم به. 
 

وتابع "سعيد"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، أن روسيا قامت بالاستعانة ببعض المليشيات في الحرب الروسية الأوكرانية، وهذا بمثابة خلل هيكلي، لأن الأصل في الدولة هو احتكار السلاح.
 

ولفت إلى أن روسيا استعانت بفاغنر لاستيلاء على باخموت، وأثناء معركته قام قائد فاغنر بمهاجمة قيادة الجيش الروسي، بسبب عدم توفير الذخيرة والتموين الكافية، والبعض توقع أن هذا الهجوم حملة الإعلامية، مشيرًا إلى أن الاستيلاء على مدينة باخموت أدى لسقوط 20 ألف روسي وفقًا لتصريحات قائد فاغنر، وهذه التصريحات أدت لتصديق راوية الغرب بأن ضحايا الحرب الأوكرانية وصلوا لـ400 ألف روسي. 


 وأشار إلى أن هناك اختراق كبير للنخبة الروسية العسكرية، بدليل أن القيادة الروسية عندما كانت تتحدث على أنها لن تغزو أوكرانيا في البداية، كذبت المخابرات الأمريكية الرواية الروسية، وكشفت مخططات موسكو للحرب، وهذا دليل على وجود اختراق كبير للنخبة الروسية.

عبد المنعم سعيد

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