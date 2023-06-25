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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير سياحي: ردود فعل زيارة مدرب مانشستر سيتي لمصر كانت مفاجأة

جوارديولا
جوارديولا

قال صلاح عتريس، الخبير السياحي، وصاحب الشركة  المنظمة لرحلة مدرب مانشستر سيتي بمصر، إن استقدام مدرب مانشستر سيتي المخضرم بيب جوارديولا لمصر لم يكن  سهلاً، مشيرًا إلى أنه نافس العديد من الدول والشركات التي كانت تسعى  لتنظيم  البرنامج السياحي لرحلة مدرب مانستر سيتي.
 

 وأضاف "عتريس"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"،مساء الأحد، أنه قام بإعداد برنامج سياحي يناسب "جوارديولا"، وهذا ما ساعده على الفوز بتنظيم الرحلة، معقبًا: "مباراة الفوز ببرنامج مدرب مانشستر سيتي، لم تكن سهلة".
 

ولفت إلى أن يعمل استضافة مدرب مانشستر سيتي منذ 3 أشهر، وحجز له الجناحي ملكي في احد فنادق مصر، وأعد  له عشاء خاص على أضواء الشموع في معبد الاقصر، والكثير من الاشياء اللطيفة التي حازت على رضاه. 
 

ولفت إلى أن رد الفعل المحلية  والعالمية على الزيارة كانت مفاجئة، معقبًا: "لم أكن أتصور أن هذه الزيارة سيكون  لها هذا الصدى على جميع المستويات، ردود الافعال كان مرضية".
 

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