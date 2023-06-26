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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

وقف يتفرج على رقصها.. فتاة تحرج التيك توكر الألماني نويل

الألماني نويل روبنسون
الألماني نويل روبنسون

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للتيك توكر الألماني نويل أثناء أحد الجولات له في القاهرة حيث ظهر مع محموعة من الشباب والفتيات ودخل في تحدى رقص مع إحدى الفتيات الموجودة والتي فازت عليه ووقف أمامها عاجزا عن تقليدها في الحركات الاستعراضية التي تؤديها الفتاة .

زيارة التيك توك الالماني لمصر 

انتشرت العديد من الفيديوهات للبلوجر الألماني نويل روبنسون وهو يروج للسياحة في مصر، وذلك من خلال رقصته الشهيرة، بعد أن اختار مصر لتكون وجهته السياحية لقضاء عطلته.

ويشتهر البلوجر الألماني نويل روبنسون بحركاته الراقصة، فقد نشر فيديو له خلال رقصه على إحدى الأغاني المصرية الشعبية، ليحقق شهرة واسعة لدى المصريين.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

التيك توكر الألمانى نويل روبيسون رقصة نويل روبيسون

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