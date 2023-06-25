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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس زيمبابوي يتعهد بإحياء اقتصادي مع إطلاق حملته الانتخابية لفترة جديدة

رئيس زيمبابوي
رئيس زيمبابوي

تعهد رئيس زيمبابوي إيمرسون منانجاجوا بفعل 'ما في وسعه للبقاء في السلطة' ، ووعد بإحياء الاقتصاد الذي انهار تحت إشرافه بينما أطلق محاولته لولاية ثانية مدتها خمس سنوات.
تجري زيمبابوي انتخابات رئاسية وبرلمانية في 23 أغسطس ، والتي من المتوقع أن تدور حول منانجاجوا ، 80 عاما ، من حزب زانو-بي إف ضد القس والمحامي نيلسون تشاميسا ، 45 عاما ، من تحالف المواطنين من أجل التغيير.

وتأتي الانتخابات وسط أزمة اقتصادية مستعرة ، مع ارتفاع التضخم والعملة التي انخفضت بأكثر من 50٪ هذا الشهر مقابل الدولار الأمريكي.

وتعهد منانجاجوا في تصريحات استهدفت في الغالب قاعدة دعمه الريفية في عطلة نهاية الأسبوع ، بتطوير البنية التحتية.

وقال أمام حشد كبير من المؤيدين في تشيبينج الواقعة على بعد 500 كيلومتر شرقي العاصمة هراري 'زانو-بي إف لا يمكن إيقافه. ستستمر في حكم زيمبابوي مع استمرار الأحزاب الأخرى في الانقسام'.

'لقد حاربنا من أجل ديمقراطيتنا ، ولن يوقفنا أحد'.

أطاح منانجاجوا بأول رئيس لزيمبابوي المستقل ، روبرت موغابي ، في انقلاب عام 2017 ، مما أدى إلى إنهاء حكمه الذي استمر 37 عامًا.

تم الترحيب به كزعيم براغماتي بعد فترة وجيزة من توليه السلطة ، لكنه لم يحقق سوى فوزًا ضئيلًا في انتخابات 2018 على شاميزا ، الذي لا يزال يعتبر المنافس الأقوى لمحاولة إعادة انتخابه.

تتصدر الأزمة الاقتصادية في زيمبابوي مخاوف الناخبين ، مع ملاحظة 100 زيمدولار (Z $) - أعلى فئة في البلاد - ليست كافية لشراء بيضة. احصل على 10000 دولار من دولارات الولايات المتحدة تقريبًا 1 دولار أمريكي في السوق الموازية.

يتمتع حزب CCC المعارض بدعم كبير في البلدات والمدن ، بينما يتواجد أنصار ZANU-PF بشكل أساسي في المناطق الريفية.

قال منانجاجوا المتفائل إن حكومته خطت خطوات واسعة في تطوير البنية التحتية وتوليد الطاقة ونمت اقتصاد التعدين من 3 مليارات دولار في عام 2018 على أمل تحقيق إيرادات بقيمة 12 مليار دولار بحلول نهاية عام 2023.

قال ، متحدثا بلغة الشونا ، 'نحن نبني طرقًا وسدودًا ، وبدأنا مؤخرًا بتركيب آبار شمسية في كل قرية في جميع أنحاء البلاد'.

يواجه منانجاجوا 10 مرشحين آخرين للرئاسة وسط انتقادات بأن حكومته تغلق الفضاء الديمقراطي ، بعد تمرير ما يسمى مشروع القانون الوطني الذي يقول المعارضون إنه يحظر انتقاد الدولة.

عانت زيمبابوي أكثر من عقدين من الفشل الاقتصادي في أعقاب مصادرة الأراضي من قبل موغابي ، مما دفع الدولة الواقعة في الجنوب الأفريقي إلى أزمة اقتصادية.

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