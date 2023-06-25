رئيس زيمبابوي يتعهد بإحياء اقتصادي مع إطلاق حملته الانتخابية لفترة جديدة

تعهد رئيس زيمبابوي إيمرسون منانجاجوا بفعل 'ما في وسعه للبقاء في السلطة' ، ووعد بإحياء الاقتصاد الذي انهار تحت إشرافه بينما أطلق محاولته لولاية ثانية مدتها خمس سنوات.

تجري زيمبابوي انتخابات رئاسية وبرلمانية في 23 أغسطس ، والتي من المتوقع أن تدور حول منانجاجوا ، 80 عاما ، من حزب زانو-بي إف ضد القس والمحامي نيلسون تشاميسا ، 45 عاما ، من تحالف المواطنين من أجل التغيير.

وتأتي الانتخابات وسط أزمة اقتصادية مستعرة ، مع ارتفاع التضخم والعملة التي انخفضت بأكثر من 50٪ هذا الشهر مقابل الدولار الأمريكي.

وتعهد منانجاجوا في تصريحات استهدفت في الغالب قاعدة دعمه الريفية في عطلة نهاية الأسبوع ، بتطوير البنية التحتية.

وقال أمام حشد كبير من المؤيدين في تشيبينج الواقعة على بعد 500 كيلومتر شرقي العاصمة هراري 'زانو-بي إف لا يمكن إيقافه. ستستمر في حكم زيمبابوي مع استمرار الأحزاب الأخرى في الانقسام'.

'لقد حاربنا من أجل ديمقراطيتنا ، ولن يوقفنا أحد'.

أطاح منانجاجوا بأول رئيس لزيمبابوي المستقل ، روبرت موغابي ، في انقلاب عام 2017 ، مما أدى إلى إنهاء حكمه الذي استمر 37 عامًا.

تم الترحيب به كزعيم براغماتي بعد فترة وجيزة من توليه السلطة ، لكنه لم يحقق سوى فوزًا ضئيلًا في انتخابات 2018 على شاميزا ، الذي لا يزال يعتبر المنافس الأقوى لمحاولة إعادة انتخابه.

تتصدر الأزمة الاقتصادية في زيمبابوي مخاوف الناخبين ، مع ملاحظة 100 زيمدولار (Z $) - أعلى فئة في البلاد - ليست كافية لشراء بيضة. احصل على 10000 دولار من دولارات الولايات المتحدة تقريبًا 1 دولار أمريكي في السوق الموازية.

يتمتع حزب CCC المعارض بدعم كبير في البلدات والمدن ، بينما يتواجد أنصار ZANU-PF بشكل أساسي في المناطق الريفية.

قال منانجاجوا المتفائل إن حكومته خطت خطوات واسعة في تطوير البنية التحتية وتوليد الطاقة ونمت اقتصاد التعدين من 3 مليارات دولار في عام 2018 على أمل تحقيق إيرادات بقيمة 12 مليار دولار بحلول نهاية عام 2023.

قال ، متحدثا بلغة الشونا ، 'نحن نبني طرقًا وسدودًا ، وبدأنا مؤخرًا بتركيب آبار شمسية في كل قرية في جميع أنحاء البلاد'.

يواجه منانجاجوا 10 مرشحين آخرين للرئاسة وسط انتقادات بأن حكومته تغلق الفضاء الديمقراطي ، بعد تمرير ما يسمى مشروع القانون الوطني الذي يقول المعارضون إنه يحظر انتقاد الدولة.

عانت زيمبابوي أكثر من عقدين من الفشل الاقتصادي في أعقاب مصادرة الأراضي من قبل موغابي ، مما دفع الدولة الواقعة في الجنوب الأفريقي إلى أزمة اقتصادية.