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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزارة روسية توصي بمنح "يوم عطلة" للصحفيين في أعقاب تمرد فاجنر

روسيا
روسيا

أوصت وزارة التنمية الرقمية الروسية، اليوم الأحد، بأن يأخذ الصحفيون والعاملون في مجال تكنولوجيا المعلومات يوما للراحة في أعقاب التقدم المجهض لمجموعة فاجنر في اتجاه موسكو.

وقالت وزارة التنمية الرقمية والاتصالات ووسائل الإعلام في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي: “كان يوم السبت يوما عاطفيا ومتوترا للغاية.. نوصي بمنح موظفي شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ووسائل الإعلام يوم عطلة”.

وخصت الوزارة بالذكر موظفي الشركات التي تعمل على مدار الساعة والعاملين في وسائل الإعلام، الذين يعملون في المناطق “في مركز الأحداث”، قائلة إنهم بحاجة إلى فرصة للراحة.

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وقال البيان: “قضى العديد من موظفي وزارة التنمية الرقمية عطلة نهاية الأسبوع في مكان عملهم، لذلك اتخذنا هذا القرار أيضا لموظفينا”.

مجموعة فاجنر روسيا وزارة التنمية الرقمية الروسية

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