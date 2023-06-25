وزارة روسية توصي بمنح "يوم عطلة" للصحفيين في أعقاب تمرد فاجنر

أوصت وزارة التنمية الرقمية الروسية، اليوم الأحد، بأن يأخذ الصحفيون والعاملون في مجال تكنولوجيا المعلومات يوما للراحة في أعقاب التقدم المجهض لمجموعة فاجنر في اتجاه موسكو.

وقالت وزارة التنمية الرقمية والاتصالات ووسائل الإعلام في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي: “كان يوم السبت يوما عاطفيا ومتوترا للغاية.. نوصي بمنح موظفي شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ووسائل الإعلام يوم عطلة”.

وخصت الوزارة بالذكر موظفي الشركات التي تعمل على مدار الساعة والعاملين في وسائل الإعلام، الذين يعملون في المناطق “في مركز الأحداث”، قائلة إنهم بحاجة إلى فرصة للراحة.

وقال البيان: “قضى العديد من موظفي وزارة التنمية الرقمية عطلة نهاية الأسبوع في مكان عملهم، لذلك اتخذنا هذا القرار أيضا لموظفينا”.