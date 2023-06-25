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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صافرات الإنذار تدوي.. إعلان حالة التأهب الجوي بمنطقتي بولتافا وسومي في أوكرانيا

أوكرانيا
أوكرانيا

أفادت وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، اليوم الأحد، بإعلان عن حالة تأهب للغارة الجوية ودوي صافرات الإنذار في منطقتي بولتافا وسومي في أوكرانيا.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت الرئاسة الأوكرانية، إن تأخر الشركاء الغربيين في توريد الأسلحة لـ الجيش الأوكراني منح القوات الروسية وقتا لإعداد خط دفاع قوي.

أوضحت الرئاسة الأوكرانية، أن “التأخر الغربي في تسليمنا الأسلحة تسبب في ألا يكون هجومنا المضاد واسع النطاق”.

 وكانت أوكرانيا، أعلنت اليوم الأحد، أنها حسنت موقفها التكتيكي في دفاعها ضد روسيا في الجنوب وحققت نجاحا جزئيا في هجومها المضاد في منطقة تافريا.

وقال متحدث باسم القوات الأوكرانية في تافريا: “خلال اليوم الماضي، لم تتغير طبيعة الأعمال العدائية في اتجاه تافريا. نحن نحتفظ بمواقفنا الدفاعية ونتخذ الإجراءات، بما في ذلك الإجراءات لتحسين الموقف التكتيكي. من ناحية أخرى، حققنا نجاحًا جزئيًا في القيام بأعمال هجومية في الاتجاه المشار إليه … العدو يبذل جهودا كبيرة لوقف تقدمنا ويعاني أيضا من خسائر فادحة في القوة البشرية والأسلحة والمعدات”.

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وأضاف: “قصفت القوات الروسية خلال الـ 24 ساعة الماضية تسع مناطق في أوكرانيا، بـ”أنواع مختلفة من الأسلحة، قاذفات قنابل يدوية، مدافع هاون، دبابات، مدفعية، صواريخ سام، وطائرات تكتيكية، هاجمت 40 قرية وضربت البنية التحتية”.

أوكرانيا بولتافا التأهب الجوي

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