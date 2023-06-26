أخبار التعليم| اليوم.. احتفال طلاب عين شمس بنهاية العام الجامعي أمام قصر الزعفران.. البحوث الفلكية وشبكة تعليم الفلك للمدارس تنظم ورشة عمل أونلاين

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزاً لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

تعرف على كيفية الحصول على منح للدراسة خارج مصر.. تفاصيل

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أفادت وزارة التعاون الدولى بأنه فى ضوء التعاون والتنسيق المستمر مع الحكومة التايلاندية لتعظيم الاستفادة من برنامج القدرات لتدريب الكوادر الحكومية المصـرية بشأن اعتزام الحكومة التايلاندية تنظيم منح تدريبية للحصول على درجة الماجستير والدكتوراه للعاملين بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى كما يلى :

اليوم.. احتفال طلاب عين شمس بنهاية العام الجامعي أمام قصر الزعفران

تقيم جامعة عين شمس اليوم الإثنين الموافق 26من يونيو كرنڤال فنى إحتفالاً بإنتهاء العام الجامعي. يحي الحفل ثلاثة من كورالات الجامعة وهم "كورال روح الشرق وكورال هارموني عربي و كورال أون" وذلك من أمام قصر الزعفران بالحرم الجامعي الرئيسى فى تمام الساعة العاشرة صباحاً.

مركز الدراسات التربوية والنفسية بجامعة القاهرة يقدم دورات صيفية

أعلن مركز الدراسات التربوية والنفسية والخدمات التعليمية بكلية التربية للطفولة المبكرة جامعة القاهرة عن التسجيل في دورات اللغة الإنجليزية المتخصصة الدورة الأولى General English.

البحوث الفلكية وشبكة تعليم الفلك للمدارس تنظم ورشة عمل أونلاين

أعلن المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية واللجنة الوطنية لعلوم الفلك والفضاء عند تنظيم ورش عمل بالتعاون مع شبكة تعليم الفلك للمدارس (NASE) التابعة للإتحاد الدولى الفلكى تحت رعاية الدكتور جاد القاضى رئيس معهد البحوث الفلكية وبالتعاون مع شبكة تعليم الفلك للمدارس (NASE) التابعة للاتحاد الدولى الفلكى عند تنفيذ ورش عمل .

