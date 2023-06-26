تجديد حبس 4 أشخاص اقتحموا مصنعا في منطقة التبين

جدد، قاضي المعارضات حبس 4 أشخاص ١٥ يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معهم لاتهامهما بمحاولة سرقة مصنع في منطقة التبين.

تلقى قسم شرطة التبين بلاغا من المسئول عن الأمن بأحد المصانع الكائنة بدائرة القسم بحدوث مشاجرة، ومتوفى بين عمال تابعين لمجموعة من المقاولين داخل المصنع.

بالانتقال والفحص، تبين حدوث المشاجرة بين 5 أشخاص أحدهم متوفى جميعهم مقيمون بدائرة القسم، وبين 12 آخرين لـ 6 منهم معلومات جنائية مقيمون بمحافظتى "كفر الشيخ والبحيرة"، بسبب قيام أربعة من الطرف الأول من بينهم "المتوفى" بالشروع فى سرقة بعض الحديد الخردة الخاصة بعمل الطرف الثانى مُستخدمين لودر قيادة أحدهم، وحال قيام الطرف الثانى بمنعهم من السرقة حدثت بينهم مشادة كلامية، تطورت إلى مشاجرة تعدوا خلالها على بعضهم بالتراشق بالحجارة، ما أدى لوفاة أحد المتهمين، وكذا إصابة فرد أمن بالمصنع حال توقفه بمحل البلاغ.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.