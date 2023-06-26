نائب بورسعيد : المياه انقطعت على 80% من سكان المحافظة وسنتقدم بطلب إحاطة لمحاسبة المقصرين

قدم النائب حسن عمار عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد إعتذاره لشعب بورسعيد بسبب أزمة إنقطاع المياه، قائلاً : “بقدم إعتذاري لشعب محافظة بورسعيد عن معاناة إنقطاع المياه خلال الأيام الماضية”.



وأكمل خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "لم تكن منقطعة في كافة المناطق بالكامل ولكن في معظمها وأنه تم التواصل مع كلا من وزير الإسكان ووزير الموارد المائية و الرى و تم معاينة الأعمال على مدار اليومين الماضيين وتم التأكيد على إنتهاء أعمال الصيانة لمشكلة إنفجار خط المياه بمحطة القنطرة بعد تكرار المشكلة أكثر من مرة وعلى ضوء ذلك ستتم عودة المياه تدريجياً حتى إكتمال الضخ بالمعدل الطبيعى".



وذكر ان المسؤولية كاملة بين كافة الاطراف ولايمكن تحميلها لجهة بدون الأخرى وأن المجتمع ككل بكامل حلقته مسؤول عن التعاون لحل الأزمة ولذلك تواجدت كافة الجهات المعنية والنواب على الأرض لحلحلة الأزمة قائلاً : "لابد من وضع حلول طويلة الأجل لأن الأزمة حدثت قبل ذلك في عام 2019 وبالتالي في الأجل القصير لابد من معالجة الأزمة بشكل كامل ثم محاسبة المقصرين ".



وكشف أن تعداد سكان محافظة بورسعيد يبلغ قرابة المليون نسمة وأن المياه إنقطعت على نحو 800 ألف مواطن بنسبة 80% من إجمالي السكان.



وواصل : المشكلة كانت إصلاح الخط الأساسي الذي يغذي محافظة بورسعيد.



وكشف انه سوف يتقدم بطلب إحاطة لوزير الإسكان ومحافظ بورسعيد : "لابد من محاسبة المقصر ".



ولفت إلى أن المياه عادت تدريجيا لكافة المناطق لكن سوف تزداد قوتها خلال الساعات القادمة وستصل لكامل قوتها بعد منتصف الليل .