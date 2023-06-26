مدير عام الرعاية بالإسماعيلية: المرحلة الأولى من "التأمين الشامل" تقدم أكثر من 20 مليون خدمة طبية

قال الدكتور محمد سامي مدير عام فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، إن منظومة التأمين الصحي الشامل بها ثلاث هيئات عامة تبعياتهم مختلفة.

وأضاف الدكتور محمد سامي، مدير عام فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، خلال لقائه ببرنامج "التاسعة"، على قناة "الأولى"،: "المنشآت الصحية تدخل ضمن التأمين الشامل طبقا لمعايير الجودة"، لافتا: "الخدمات الطبية أصبحت مراقبة لتقديم أفضل جودة للمنتفعين".

وأشار: "المرحلة الأولى من "التأمين الشامل" في محافظات مصر تقدم أكثر من 20 مليون خدمة طبية"، متابعا: "6 ملايين خدمة تقدم لأكثر من مليون مواطن بالمحافظة ضمن "التأمين الشامل"