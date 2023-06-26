إنجاز مصري جديد..لجنة الفضاء تعلق على إطلاق أكبر قمر صناعي بالشرق الأوسط

قال أحمد فرج رئيس لجنة الفضاء بنقابة المهندسين، إن وزيرة التعاون الدولي شهدت مراسم الانتهاء من إجراءات تجميع القمر الصناعي المصري مصر سات2، بمقر المدينة الفضائية.



وأضاف “أحمد فرج” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “من مصر” المذاع على قناة “سي بي سي”: ما يتم تمهيدا لانتقال القمر الصناعي لدولة الصين، لبدء الاختبارات النهائية عليه، منوها بأن الاحتفالية بالقمر الصناعى تعود لديسمبر 2014 عندما قام الرئيس السيسى بعدة جولات لعدة دول صديقة منها الصين.





ولفت إلى أن زيارة الرئيس السيسي الصين حينها جاءت لتنشيط التعاون الدولى بين مصر والصين في كافة المجالات، متابعة: الزيارة انتهت بتوقيع اتفاقية استراتيجية شاملة فى عدة مجالات، مثل المجال الاقتصادي وغيرها.



واسترسل: تم توقيع اتفاقية بين هيئة الفضاء بالصين والهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء عام 2014 ، والتى فى صداها تم توقيع بروتوكولات متتالية، بعد إنشاء وكالة الفضاء فى 2019 وإنشاء أول مركز تجميع اختبار وتكامل للأقمار الصناعية فى الشرق الأوسط وأفريقيا.

