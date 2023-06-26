مصرع سيدة إثر حريق داخل منزلها بالبحيرة

لقيت ربة منزل مصرعها جراء نشوب حريق بمنزل عشوائي ملك المواطن " وحيد يوسف التلت ومحمد سليمان محروس" بقرية منشأه أبو رية التابعة للوحدة المحلية لقرية واقد بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كوم حمادة العام وحرر محضر بالواقعة.

مصرع ربة منزل في البحيرة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة كوم حمادة يفيد استقبال المستشفى جثة ربة منزل إثر اندلاع حريق داخل منزل بقرية منشأة أبو رية، وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة.

تحديد هوية المتوفية

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحريق وتبين نشوب حريق داخل منزل ملك " وحيد يوسف التلت، ومحمد سليمان محروس"، وتبين وفاة ربة منزل تدعى "صبحية عبيد عبد ربه المجنون"، 55 سنة، جثة متفحمة، ونقلت إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كوم حمادة العام وحرر محضر بالواقعة.

وكشفت التحريات الأولية أن السبب وراء اندلاع الحريق فرن بلدي، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.