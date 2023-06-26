أخبار مصر على مدار 24ساعة.. السيسي يتلقى دعوة للمشاركة في قمة العشرين

أخبار مصر.. وجه رئيس الوزراء الهندي الدعوة للرئيس السيسي للمشاركة في أعمال القمة المقبلة لمجموعة العشرين بـ نيودلهي تحت الرئاسة الهندية .. ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية عددا من الأخبار المهمة نعرض أبرزها في السطور الآتية…

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



رئيس الوزراء الهندي يدعو السيسي للمشاركة في أعمال القمة المقبلة لمجموعة العشرين بنيودلهي

وجه رئيس الوزراء الهندي الدعوة للرئيس السيسي للمشاركة في أعمال القمة المقبلة لمجموعة العشرين بنيودلهي تحت الرئاسة الهندية

برقية تهنئة من الرئيس السيسي لأبناء مصر بالخارج بحلول عيد الأضحى المبارك

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي أبناء مصر المسلمين بالخارج بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

نعمل وسط نيران.. عضو لجنة العفو الرئاسي يكشف عن قائمة الإفراج الجديدة

كشف كريم السقا عضو لجنة العفو الرئاسي، أن اللجنة مستمرة في عملها لحين انتهاء من هذا الملف وحله بشكل جذري وشامل وهو دورنا الأساسي

أرفع الأوسمة.. السيسي يمنح رئيس الوزراء الهندي بقلادة النيل

قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقليد رئيس الوزراء الهندي بقلادة النيل، التي تمثل أرفع الأوسمة المصرية، وأعظمها شأناً وقدراً.

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



قبل ما تشتري.. 20 نصيحة هامة للتأكد من سلامة اللحوم والأضاحي

حدد قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي 20 علامه للتأكد من سلامة الأضاحي واللحوم قبل عيد الأضحى بأيام وذلك فى إطار الدور التوعوي والإرشادي لوزارة الزراعة كما يلى

الأكفأ سيحصل على وظيفة.. مدبولي: منظومة المسابقات مميكنة لضمان تكافؤ الفرص

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حرص الحكومة على أن تكون منظومة المسابقات المركزية محوكمة ومميكنة، كما تضمن حق جميع المتقدمين في تكافؤ الفرص بينهم جميعا في كل مراحل المسابقة، مع ضمان أن الأكفأ هو من سيحصل على الوظيفة العامة.

البابا تواضروس يهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى المبارك

قدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بحلول عيد الأضحى المبارك.



أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



رئيس الوزراء يقرر إصدار عملات تذكارية من الفضة تبدأ من 750 جنيهًا

نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر رقم 25 (تابع)، قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2023، الذى جاء فى مادته الأولى أنه لوزير المالية إصدار عملات تذكارية من الفضة فئات "الواحد، والخمسة، والعشرة جنيهات" بمناسبة الاحتفال بمرور "125" عامًا على تأسيس البنك الأهلى المصرى.

وزير الصحة يعلن تفاصيل الخدمات المقدمة للمواطنين خلال حملة "100 يوم صحة"

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تفاصيل حملة «100 يوم صحة»، التي أطلقها دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأحد، من النصب التذكاري بالعاصمة الإدارية الجديدة، عقب اصطفاف العيادات الطبية المتنقلة، وسيارات الإسعاف، والسيارات الخاصة بتنفيذ القوافل العلاجية وسيارات الأشعة المتنقلة، والمبادرات الرئاسية بالمحافظات.

حرارة عالية ورطوبة|تفاصيل طقس عيد الأضحى المبارك.. العظمى 43 درجة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة طقس عيد الأضحى المبارك، حيث تشهد البلاد استقرار في الأحوال الجوية على كافة الأنحاء، ليسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

رئيس الوزراء الهندي: زيارتي لمصر تاريخية.. وستضيف قوة جديدة للعلاقات

وصف رئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي" زيارته الرسمية لمصر التي استغرقت يومين واختتمها اليوم الأحد، بأنها زيارة تاريخية ، قائلاً إنها ستضيف قوة جديدة للعلاقات بين الهند ومصر.

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



بأسعار مخفضة.. الزراعة تضخ المزيد من السلع الغذائية بمنافذها لمحاربة الغلاء |تفاصيل

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، استمرار ضخ المزيد من السلع والمنتجات الغذائية، من إنتاج الجهات التابعة للوزارة ومراكزها البحثية، بكافة منافذها الثابتة والمتنقلة

منذ يوليو 2014.. 12 مليار جنيه استثمارات تطوير شبكة توزيع كهرباء البحيرة ومطروح

تواصل وزارة الكهرباء والطاقة جهودها لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية، وتحسين مستوى الأداء لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة فى أنماط الاستهلاك.

خلال زيارة الهرم.. مدبولي يهدي رئيس وزراء الهند مستنسخا لقناع توت عنخ آمون.. صور

اصطحب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ظهر اليوم، ناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند، في جولة بمنطقة الأهرامات بالجيزة، في إطار زيارة الدولة التي يقوم بها إلى مصر بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.