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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

حارس منتخب السويس: قدمنا صورة محترمة أمام الأهلي.. أتمنى أن ألعب في الدوري الممتاز.. فيديو

صدى البلد

أعرب محمود كوكو، حارس مرمى منتخب السويس، عن رضائه عن أداء فريقه منتخب السويس أمام الأهلي في دور الـ32 بكأس مصرن والتي حسمها المارد الأحمر بصعوبة بهدف نظيف في الوقت القاتل.

وتألق محمود كوكو بشكل لافت في المباراة وأنقذ اكثر من فرصة محققة للتهديف للنادي الأهلي، أبرزها تصديه لركلة جزاء في الدقيقة 56 من زمن اللقاء.

وقال كوكو، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الماتش"، مع الإعلامي هاني حتحوت، عبر قناة "صدى البلد"، "قدمنا صورة محترمة تليق باسم نادي منتخب السويس لتعويض جمهور السويس على إخفاقنا في دوري الممتاز ب".

وحول هدف اللقاء الوحيد، قال كوكو: "بداية هدف حسين الشحات كانت قبلها فرصة محققة لنا للتسجيل، وارتدت علينا بهدف، وأخبرت حسين الشحات بعد الهدف أني كنت قريبًا من التصدي لها".

وأشار كوكو إلى أن أحسن تصدي لي في المباراة كان أمام محمود عبد المنعم كهربا في بداية المباراة، وهو ما أدخله في المباراة مبكرًا، إلى جانب التصدي لركلة الجزاء من رامي ربيعة.

وحول عدم تواجده في الدوري الممتاز رغم تألقه في فترات سابقة، قال كوكو: "كل سنة بيجيلي عروض من الدوري الممتاز وكل سنة نادي منتخب السويس بيرفض هذه العروض، وأنا أمتثل لذلك، ولكن أتمنى أن ألعب في الدوري الممتاز".

https://www.youtube.com/watch?v=6TzJksSLGtg

الأهلى الدوري الممتاز حسين الشحات نادى منتخب السويس

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