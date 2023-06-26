مدحت صالح وعمرو دياب.. علي الحجار يطلق تصريحات مدوية

عمرو دياب سابق عصره وفخر لنا تربعه على الفن العربي

لم أدير موهبتي بذكاء اجتماعي.. وعندي أغاني افراح موجودة حتى الان

تنتهي أزمة الاستحواذ على مشروعي 100 سنة غنا برجوع حقي.. أتمنى ألا نصل للقضاء

فوجئت بمشروعي 100 سنة غناء يذهب من أيدي بكل تفاصيله لمدحت صالح

أطلق الفنان الكبير علي الحجار، خلال حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.



أكد الفنان الكبير علي الحجار، أنه يتابع جميع الأغاني ويتابع المهرجانات ولكنها ليست مزاجه في الاستماع، موضحا أن المطربين الذين يستمع لهم وفق مزاجه الفني هم محمد منير ومحمد الحلو، كما أشار إلى أنه يشاهد كليبات عمرو دياب.

وأضاف علي الحجار، أن عمرو دياب فنان سابق عصره بأحسن صورة، قائلا: "رغم أني مش من سميعة عمرو دياب لكن عمرو دياب فخر ليا كمصري أنه المطرب المتربع على عرش الغناء في المنطقة العربية كلها".

وتابع: "عمرو دياب وعادل إمام بالنسبة لي أيقونة كبيرة لأنهم مصريين ما زالوا متربعين على عرش الفن المصري في الوطن العربي".



أكد الفنان علي الحجار، أن أخطأ في حق نفسه كثيرا بشكل شخصي ولكن ليس فنيا، قائلا: "فنيا معرفتش أدير موهبتي بطريقة الذكاء الاجتماعي وعرفت أن مدير الأعمال يا إما يكون مؤسسة أو حد عنده خبرة بمجالي ومؤمن به أكثر مني".

وأضاف علي الحجار، أنه اختار الطريق الصعب في المجال الفني، مؤكدا أنه اختار طريق مختلف في الغناء رغم اختلاف السوق، مضيفا: "في عز الدنيا ما كانت ماشية في اتجاه كنت في اتجاه تاني".

وتابع: "عندي أغاني افراح موجودة حتى الان، وأنا مش ضد الغناء الايقاعي ولكن باختبار الكلام اللي مش ماشي دلوقتي وأنا مع الشعر، وغنيت في أفراح كتير وإلى الان بيجي لى افراح ولكن من الناس اللي بتفهم في الفن".



أكد الفنان علي الحجار، أن الصياغة المناسبة للخروج من الأزمة الحالية بالاستحواذ على مشروعه وتغيير اسمه هو عودة الحق له، قائلا: "الصياغة لهذه الأزمة أن حقي يرجع لي ويطلعوا يقولوا ده مشروعي ولو مدحت صالح أو خالد داغر عرفني انه هيعمل حاجة زي كده كنت هكلمه واقوله أنت عارف أن ده مشروعي".

وأوضح علي الحجار، أنه لم يعلم تفاصيل مشروع الاساتذة إلا بعد اعلان في مؤتمر صحفي، مشيرا إلى أن خالد داغر كلمه وقالي تعالى نتفاهم مضيفا: "خالد داغر قالي ده مشروعنا كلنا.. قلت له لا يا خالد ده مشروعي وحلمي مش مشروعنا كلنا".

وتابع: "حلمي كان الدولة تنفذه المشروع لان مش هينفع قطاع خاص مش هيقدر ينفذه، كنت أتمنى مدحت صالح يتواصل معي قبل الاعلان عن مشروع الاساتذة، وما حدث ليس توارد أفكار بنفس أفكاري وكلامي"، معبرا عن أمنيته ألا يصل الموضوع للقضاء.



أكد الفنان الكبير علي الحجار، أن محطة مشروعه 100 سنة غناء مشروع يحلم به منذ عام 2002 ويتحدث عن كل تفاصيله في كل لقاء إعلامي يظهر فيه حتى تهتم الدولة ولكن فوجئ بالمشروع يذهب من بين يده بكل تفاصيله للفنان مدحت صالح.

وأضاف علي الحجار، أن مدحت صالح صديقه ومغني كبير وله قدر كبير كمغني ولكن لا يعرف سبب انتقال فكرة المشروع إليه، متابعا: "محدش كلمني عن مشروعي وفوجئت أن المؤتمر اتعمل وببساطة لقيت جمال بخيت بيكلمني وبيقول أن في مؤتمر عملته دار الاوبرا مع مدحت صالح اسمه مدحت والكبار وهو بيقولي ده الاسم الحركي لمشروع 100 سنة غناء".

وتابع: "كنت متوقع أن مشروع مدحت صالح ودار الأوبرا حاجة تانية وبدأت اسأل لقيت الموضوع حقيقي، ومدحت صالح عارف أني بعمل المشروع ده من 2002 وكل كلمة بيقولها في مشروعه متطابقة مع مشروعي ومشروعي مش اني اغني لمطرب اخر ولكن احياء".