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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي في رام الله.. فيديو

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

اندلعت مواجهات في مخيم بلدة سلواد شمال شرق رام الله، اليوم الاثنين، بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي.

من ناحية أخرى، أجرى مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، أمس الأحد، اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الإسرائيلي تساحي هنجبي، دعا من خلاله إلى محاكمة "مثيري الشغب والإرهاب" في القرى الفلسطينية.

ووفقًا لإذاعة الجيش الإسرائيلي، أجرى سوليفان اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الإسرائيلي ، وتوقع منه أن تقوم إسرائيل بمحاكمة المستوطنين المثيرين للشغب والإرهاب في القرى الفلسطينية.

من جانبه، ذكر هنجبي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أدان أعمال "الإرهاب والشغب" من قبل المستوطنين في الداخل الفلسطيني، لافتًا إلى أن تل أبيب بصدد تحديد المسؤولين عن انتهاك القانون وتقديمهم للعدالة.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قررت في وقت سابق، وقف كل أشكال التعاون والدعم المالي للمشاريع في المستوطنات بالضفة الغربية.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن "الإدارة الأمريكية قررت العودة إلى قرار وقف كل أشكال التعاون والدعم المالي للمشاريع العلمية والفنية والتكنولوجية في المستوطنات بالضفة الغربية".

ومن ناحية أخرى، أجرى مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، أمس الأحد، اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الإسرائيلي تساحي هنجبي، دعا من خلاله إلى محاكمة "مثيري الشغب والإرهاب" في القرى الفلسطينية.

ووفقًا لإذاعة الجيش الإسرائيلي، أجرى سوليفان اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الإسرائيلي ، وتوقع منه أن تقوم إسرائيل بمحاكمة المستوطنين المثيرين للشغب والإرهاب في القرى الفلسطينية.

من جانبه، ذكر هنجبي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أدان أعمال "الإرهاب والشغب" من قبل المستوطنين في الداخل الفلسطيني، لافتًا إلى أن تل أبيب بصدد تحديد المسؤولين عن انتهاك القانون وتقديمهم للعدالة.

الامن القومي الامريكي الاحتلال الاسرائيلي

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