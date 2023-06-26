بفستان سوارية.. رحاب الجمل تبهر متابعيها عبر إنستجرام

شاركت الفنانة رحاب الجمل متابعيها صورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت رحاب في الصورة بإطلالة متميزة، مرتدية فستان سوارية ومعتمدة علي المكيب الهادي الذي أبرز جمال وجهها وانسدال خصلات شعرها السوداء علي كتفيها.

قالت الفنانة رحاب الجمل فى تصريحات خاصة لـ «صدى البلد»: "خلال مشوارى الفنى نجحت فى تقديم أدوار الشر وهى أدوار صعبة ومرهقة وتجذبنى الأدوار المركبة لأنها تعطى الممثل مساحة فى إظهار مواهبه".

وأضافت رحاب الجمل: "ولكن الفترة الأخيرة حرصت على الخروج من هذا النمط واتجهت للكوميدى وتقديمى للكوميدي فى "مستر إكس" حمّسنى للمشاركة فى أعمال كوميدية أكثر الفترة المقبلة والمخرج إسلام خيرى قدمني بشكل مختلف".

بدأت الشركة المنتجة لفيلم مستر إكس، بطولة أحمد فهمي وهنا الزاهد فى طرح البوسترات الدعائية للفيلم؛ استعدادًا لطرحه في موسم عيد الأضحى المقبل.

وحرصت الشركة المنتجة على طرح بوسترات لجميع فريق عمل الفيلم؛ كنوع من أنواع الترويج له، ومن المقرر أن تبدأ فى طرح التيزر الأول له خلال أيام قليلة