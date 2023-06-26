وصلت إلى 35.. السعودية تحذر من الطقس في مكة ومناطق الشعائر

توقّع المركز الوطني للأرصاد الجوية السعودية ، اليوم الاثنين ،خلال الساعات القادمة، أن يكون الطقس صحوًا على مكة المكرمة ومنى، وغائمًا جزئيًا على عرفات ومزدلفة.



وأشار المركز عبر موقعه الإلكتروني، إلى أن درجة الحرارة حالياً في مكة المكرمة 35 درجة، واتجاه الرياح جنوبية شرقية، بسرعة 10 - 20 كم/ساعة.

و بلغت درجة الحرارة في منى 35 درجة، ووصلت في عرفات ومزدلفة إلى 33 درجة.

كان قد أصدر المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية تحذيرًا بشأن حالة الطقس المتوقعة، في جميع أنحاء ومحافظات المملكة.

وتوقع المركز في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس": "استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الشرقية والرياض كذلك على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة، في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة".