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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 225 ألفا و580 جنديا منذ بدء العملية العسكرية

صدى البلد

  أعلن الجيش الأوكراني اليوم الاثنين، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 225 ألفا و580 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير 2022.


وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا أربعة آلاف و31 دبابة وسبعة آلاف و820 من المركبات المدرعة و4 آلاف و55 من النظم المدفعية و624 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و383 من أنظمة الدفاع الجوي و314 طائرة مقاتلة و308 مروحيات و18 سفينة حربية، فضلا عن 6 آلاف و751 من المركبات وخزانات وقود، بإلإضافة إلى 557 من المعدات الخاصة و3 آلاف و482 طائرة مسيرة وإسقاط 1259 من صواريخ كروز".

 

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