بسبب داعش.. مقتل وإصابة 3 من الشرطة العراقية

أعلنت القوات الأمنية العراقية مقتل أحد عناصر الشرطة وإصابة اثنين آخرين بجروح جراء هجوم نفذه مسلحون من تنظيم داعش الإرهابي في مدينة تكريت شمالي العراق.



وأوضح مصدر أمني بمحافظة صلاح الدين في بيان له أمس،حسبما أفادت واع، أن الهجوم المسلح استهدف نقطة أمنية تابعة للواء السابع عشر من الشرطة الاتحادية جنوب شرقي تكريت.

وأشار المصدر أن المسلحين استخدموا أسلحة القنص والأسلحة المتوسطة في الهجوم، بينما ردت قوات الشرطة على الهجوم وأجبرت المهاجمين على الفرار.

و تمكنت القوات المساندة من القبض على ثلاثة مطلوبين بتهم تتعلق بالإرهاب في محافظة كركوك شمالي العراق، وذلك خلال عملية أمنية نفذتها القوات بناء على معلومات استخباراتية.