إنعدام الرؤية..السعودية تحذر مواطنيها والحجاج لهذا السبب

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية السعودية، في تقريره عن حالة الطقس، اليوم الإثنين، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية علي مناطق ،الشرقية والرياض و نجران والأجزاء الشرقية للمرتفعات الجنوبية الغربية.

و تتكوّن السحب الرعدية المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان و عسير، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة و المدينة المنورة، حسبما أفادت واس.



وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة.



و تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج.