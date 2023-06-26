بعد فشل تمرد فاجنر.. قرار عاجل لـ روسيا بشأن حالة مكافحة الإرهاب في موسكو

أعلن عمدة موسكو سيرجي سوبيانين، اليوم الاثنين، رفع جميع الإجراءات المفروضة خلال تمرد مجموعة فاجنر العسكرية الخاصة.

وحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، قال سوبيانين في بيان عبر تطبيق "تيليجرام"، إنه ألغى نظام مكافحة الإرهاب المفروض في العاصمة الروسية موسكو خلال تمرد مجموعة فاجنر.

وشكر عمدة موسكو السكان على "هدوءهم وتفهمهم" بشأن الأوضاع.

وذكرت رويترز أن اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب قالت بشكل منفصل إن الوضع في البلاد أصبح مستقرًا، وعلى إثره أعلن الأمن الروسي إلغاء حالة مكافحة الإرهاب في موسكو وضواحيها.

وكان عمدة العاصمة الروسية موسكو، سيرجي سوبيانين قرر في وقت سابق، أن يكون اليوم الاثنين عطلة رسمية في المدينة لتقليل المخاطر، وذلك بعد تمرد فاجنر.