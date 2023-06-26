عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد فشل تمرد فاجنر.. قرار عاجل لـ روسيا بشأن حالة مكافحة الإرهاب في موسكو

علم روسيا
علم روسيا

أعلن عمدة موسكو سيرجي سوبيانين، اليوم الاثنين، رفع جميع الإجراءات المفروضة خلال تمرد مجموعة فاجنر العسكرية الخاصة.

وحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، قال سوبيانين في بيان عبر تطبيق "تيليجرام"، إنه ألغى نظام مكافحة الإرهاب المفروض في العاصمة الروسية موسكو خلال تمرد مجموعة فاجنر.

وشكر عمدة موسكو السكان على "هدوءهم وتفهمهم" بشأن الأوضاع.

وذكرت رويترز أن اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب قالت بشكل منفصل إن الوضع في البلاد أصبح مستقرًا، وعلى إثره أعلن الأمن الروسي إلغاء حالة مكافحة الإرهاب في موسكو وضواحيها.

وكان عمدة العاصمة الروسية موسكو،  سيرجي سوبيانين قرر في وقت سابق، أن يكون اليوم الاثنين عطلة رسمية في المدينة لتقليل المخاطر، وذلك بعد تمرد فاجنر.

عمدة موسكو فاجنر مجموعة فاجنر العاصمة الروسية مكافحة الارهاب اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد : نسبة الرطوبة بالمناطق الساحلية تصل لـ 75 %

500 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب وعيار21 الآن قبل العيد.. اشتري شبكتك بسرعة

خالد الغندور يطرح سؤالا للجمهور بعد فوز الأهلي على منتخب السويس

قريبًا على الدائري| الأتوبيس الترددي يعمل في هذا الموعد.. والميكروباص ممنوع

البانيه نزل 25|تراجع جديد يضرب أسعار الدواجن بعد هبوط الأعلاف 9000 جنيه

رسميا الآن في البنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بعد قرار البنك المركزي

دعاء يوم التروية لغير الحاج .. أدركه بـ 6 كلمات جامعة حتى مغيب الشمس

من وقفة عرفة.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس خلال إجازة عيد الأضحى المبارك

ترشيحاتنا

جبالى يهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى المبارك

مع اقتراب عيد الأضحى 2023 .. الحبس 5 سنوات عقوبة غش اللحوم

امتحان الجغرافيا ثانوية عامة 2023|معلم ينشر الإجابات الصحيحة ويؤكد سهولة الأسئلة

في 27 محافظة | معلومات تهمك عن مبادرة 100 يوم صحة

يوم التروية.. هل يجوز للحاج ترك المبيت بمنى والذهاب إلى عرفات مباشرة

حضور تاريخي.. ماذا ناقش السيسي ومودي في أول زيارة له للقاهرة؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكلة العيد .. طريقة عمل حلويات المدبح

يختتم غدا.. ثقافة الدقهلية تواصل ليالي العرض المسرحي «العمى»|صور

طريقة اقتصادية لعمل السينابون

جذابة ولافتة.. أسما شريف منير تثير الجدل بإطلالتها

فيديو

وقف يتفرج على رقصها.. فتاة تحرج التيك توكر الألماني نويل

كل ما تريد معرفته عن قوات قديروف الشيشانية.. ذراع بوتين العسكرية «فيديوجراف»

50 ألف قضية ضده.. دواء عالمي شهير يسبب السرطان

لغز الغواصة تيتان..عمل إجرامي أم قضاء وقدر؟ والشركة المصنّعة تعلن عن وظيفة شاغرة..فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ