اليوم.. ختام منافسات النسخة الثالثة من بطولة العالم للسباحة بالزعانف للأساتذة

يسدل الستار اليوم الإثنين على منافسات النسخة الثالثة لبطولة العالم للأساتذة للسباحة بالزعانف والتي تقام يومي 25 و26 يونيو الجاري بمجمع حمامات السباحة الأولمبي باستاد القاهرة الدولي.

وتضم مسابقات الفترة الصباحية من منافسات اليوم سباق 50م سباحة تحت الماء رجال وسيدات، 400م زعانف مزدوجة سيدات ورجال و 200 م مونو سيدات ورجال ، وسباق تتابع 4*50 م مختلط.

وتقام خلال الفترة المسائية سباقات 100م مونو سيدات ورجال، 200 م زعانف مزدوجة سيدات ورجال و4*100م مونو تتابع مختلط.



وتشهد البطولة مشاركة أكثر من 400 لاعب ولاعبة من 38 دولة ويمثلون 68 ناديا.

وسبق بطولة الأساتذة تنظيم بطولة العالم الـ 18 للناشئين للسباحة بالزعانف، وحقق منتخبنا الوطني للناشئين إنجازا تاريخيا غير مسبوق باحتلاله المركز الثالث في جدول ترتيب الميداليات برصيد 14 ميدالية متنوعة (4 ذهبيات، و4 فضيات و6 برونزيات).

وجاءت الذهبيات لمصر عن طريق كل من: مهاب إيهاب في سباق 1500م مونو ، محمد هاني في سباق 50م زعانف مزدوجة ، وفريق التتابع بنين في سباق 4*200 م مونو ، وفريق 4*100 مونو بنين.

بينما جاءت الميداليات الفضية لمصر عن طريق كل من طارق حسن ميداليتين في سباقي 50م و 100 م مونو بنين ، وغادة محمد في سباق 1500م مونو بنات ، ومحمود البليسي في سباق 200م زعانف مزدوجة.

فيما أحرز الميداليات البرونزية كل من أحمد عوض في سباق 100م مونو بنين ، إبراهيم أحمد يوسف في سباق 400م مونو بنين، عمر الكسار في سباق 200م مونو بنين ، وفريق التتابع بنات في سباق 4*200 م مونو و طارق حسن في سباق 50م سباحة تحت الماء و مهاب إيهاب بسباق 800 م مونو أولاد.