علامات تدل على تلف اللحوم المجمدة

قد يقوم العديد بشراء اللحوم المجمدة أو يلجأ البعض الآخر إلى تجميد اللحم لذلك نقدم لكي علامات تشير إلى تلف اللحوم المجمدة.



عندما يفسد اللحم المجمد ، عادة ما يتم تمييزه بتغيير في الملمس واللون والرائحة.

تشير العلامات التالية إلى تلف اللحوم المجمدة:

تم حرق اللحم بالفريزر. يحدث هذا عندما لا يتم لف اللحم بشكل صحيح وتتكون بلورات الثلج على السطح. سيبدو اللحم جافًا ومتغير اللون.

هناك عفن ينمو على سطح اللحم. هذه علامة أكيدة على أن اللحم قد فسد ولا ينبغي أكله.

رائحة اللحم كريهة. إذا كانت رائحة اللحم كريهة ، فمن الجيد التخلص منها.

لقد تغير نسيج اللحم. إذا شعرت أن اللحم لزجًا أو لزجًا ، فهذه علامة على وجود بكتيريا تنمو عليه ويجب التخلص منها.