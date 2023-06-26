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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات.. إجراءات عاجلة من الداخلية الإماراتية

صدى البلد

شاركت  دولة الإمارات العربية المتحدة، دول العالم الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي يصادف 26 يونيو من كل عام،وذلك  تحت شعار "شاركنا لنمنعها"، الذي أطلقه الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية.

ووضعت الإمارات خططاً استباقية وبرامج ومبادرات وقائية تثقيفية لمكافحة المخدرات وفق المعايير الدولية للوقاية منها، الأمر الذي ساعد بشكل فاعل في تضييق الخناق على التجار والمتعاطين، كما شرَّعت قوانين صارمة لمحاربة تجار هذه السموم ومروجيها، حسبما أفادت “وام”.

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وأكد العميد سعيد عبدالله السويدي مدير عام مكافحة المخدرات، أن الجهود المشتركة لجميع الوزارات والهيئات الاتحادية والمحلية في الدولة متواصلة في تعزيز النجاحات المحققة، وفق إستراتيجيات وسياسات وخطط أثبتت نجاعتها في الحد من تهريب المخدرات إلى الدولة ومكافحة تجارها ومروجيها، إيماناً بالعمل الجماعي المتناسق وفق تكامل مهني وتخصصي متناغم.


وقال السويدي: "مهما تعددت الأساليب المستحدثة التي تتبعها عصابات ترويج المخدرات من خارج الدولة، ومحاولة استغلال تطبيقات التواصل الاجتماعي، لترويج سمومهم بين فئات المجتمع، إلا أن عيون المكافحة والجهات المعنية ستكون دائماً بالمرصاد".

وأشار إلى أن التقرير السنوي لجرائم المخدرات لعام 2022، الذي تصدره الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتحادية بوزارة الداخلية، يعكس الجهود والإنجازات التي تحققت على المستويين المحلي والدولي؛ إذ بلغ عدد المتهمين الذين تمّ ضبطهم على المستوى المحلي في جرائم المخدرات 10315 متهماً، وبلغت الكميات المضبوطة على مستوى الدولة 11884 كيلو جرام.

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