البورصة تقفز 1% في بداية تعاملات اليوم الإثنين

سجلت البورصة المصرية آداء إيجابيا خلال مستهل تعاملات اليوم الإثنين ، ثاني جلسات الأسبوع بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 1% ليصل إلى مستوى 17461 نقطة.

كما ارتفع مؤشر إيجي إكس 70 للأسهم المتوسطة بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوى 3509 نقطة.

وأنهت البورصة المصرية، تعاملات أمس الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط تداولات تجاوزت 1.7 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 15 مليار جنيه عند مستوى 1.149 تريليون جنيه.