بايدن وترودو يؤكدان دعمهما الثابت لأوكرانيا عقب أحداث روسيا الأخيرة

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس الوزراء الكندي الكندي جاستن ترودو، دعمهما الثابت لأوكرانيا.. وناقشا الوضع في روسيا.

جاء ذلك - حسب ما نشره البيت الأبيض في بيان عبر موقعه الإلكتروني، اليوم /الاثنين/ - خلال مكالمة هاتفية في أعقاب الأحداث الأخيرة في روسيا.

وبحث الرئيسان، بحسب البيان، سبل التنسيق الوثيق مع الحلفاء والشركاء عقب الأحداث الأخيرة في روسيا.

يذكر أن زعيم مجموعة "فاجنر" العسكرية يفجيني بريجيوين، أعلن عن مسيرة لموسكو للإطاحة بوزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، واتهمه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالخيانة وبعد مفاوضات مع رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، تراجع قائد فاجنر، عن المسيرة.

