القتل الذاتي| ظاهرة مخيفة تسري بين رجال الشرطة في الأمريكتين.. وتضاعُف الحالات في أوروجواي

لا تزال ظاهرة إزهاق رجال الشرطة لأرواحهم حول العالم مسار دراسة وبحث من الخبراء، خصوصا بعد أن توسعت دائرة الدول التي تتفشى بها تلك الظاهرة.

وبعد دول أوروبا وإفريقيا، جاءت أمريكا اللاتينية لتكون أحدث القارات التي تشهد إحدى دولها ارتفاع نسبة تلك الظاهرة بين عناصر الأمن الخاصة بها، وهنا تأتي أوروجواي لتفتح هذا ملف تلك الظاهرة العالمية، ووصل الأمر بأن أصبح معدل قتل النفس بين رجال الشرطة يتضاعف ثلاث مرات عند عامة شعب الأوروجواي.

ولم تغب الدول العربية عن تلك الظاهرة، حيث كان انتشارها داخل دولة المغرب محل جدل كبير، وظهورها دفعت الدولة لفتح تحقيق حول أسباب تلك الظاهرة، ومحاولة البحث عن الدوافع التي تجعل أبناء الشرطة يقدمون على التخلص من حياتهم، والضغوط التي يتعرضون لها، والبحث عن حلول لتخفيف تلك الضغوط، والحد من تلك الظاهرة.

ارتفاع معدل قتل النفس بين ضباط شرطة أوروغواي

ووفقا لما نشرته صحيفة برينسا لاتينا اللاتينية، فإن معدل قتل النفس بين رجال الشرطة في أوروغواي يتضاعف ثلاث مرات من عامة السكان، مما يعكس مشكلة ندد بها الضباط بالزي الرسمي، حيث يبلغ معدل إزهاق الأرواح بين رجال الشرطة بنسبة 63 لكل 100 ألف ساكن والمعدل العام في الدولة 21 لكل 100 ألف بحسب الصحف المحلية.

وتشير المصادر نفسها إلى أنه حتى الآن هذا العام قتل ثمانية ضباط يرتدون الزي الرسمي أنفسهم، وكان أخر الحوادث الأسبوع الماضي، ففي الخميس الماضي كانت حالة لضابطة، فيما كان يوم الجمعة حالة لشرطية أخرى، مما جعلها أربعة حتى الآن في يونيو، وفي هذه الحالة، تؤكد نقابات الشرطة أن الظاهرة مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بمضايقة القادة والتهديد والضغوط للعودة إلى العمل، وذلك على الرغم من أنهم يخضعون لشهادة طبية، فيما يعتبر وزير الداخلية ، لويس ألبرتو هيبر ، أن عدم وجود وكلاء في الشوارع يرجع إلى الشهادات الطبية.

أوروجواي الأعلى بالأمريكتين في حالات قتل النفس

ولكن يبدو أن قتل النفس في أوروجواي ظاهرة منتشرة بين سكانها بشكل عام، حيث تشير التقارير إلى أنها الأسوأ في الأمريكتين من حيث قتل النفس، وسجلت رقم قياسي جديد لجرائم القتل الذاتي في عام 2021، حيث تعاني أوروجواي منذ سنوات من القتل الذاتي ، وهي مشكلة تضع البلاد في المرتبة الأولى في الأمريكتين، على الرغم من حقيقة أن تلك الدولة، قد تم تصنيفها من قبل العديد من المؤشرات كواحدة من أكثر البلدان تقدمًا من حيث المساواة الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة الأقل مساواة في العالم.

وذكرت وزارة الصحة العامة في الأوروجواي (MSP) أنه خلال عام كان هناك 758 حالة قتل ذاتي ، وهو ما يعادل معدل 21.39 حالة لكل 100.000 نسمة، ويتجاوز الرقم الرقم الذي تم التوصل إليه خلال الأزمة في بداية القرن، والذي كان 20.6 لكل 100 ألف نسمة، ومن ناحية أخرى ، يمكن تفسيره من خلال زيادة إيذاء النفس بين الرجال مقابل أرقام النساء، حيث تكافح أوروجواي لسنوات مع القتل الذاتي ، وهي مشكلة تضع البلاد بين أفضل عشرين دولة في العالم والأكثر من حيث الأرقام في الأمريكتين.

فرنسا.. ارتفاع معدل قتل رجال شرطة لذاتهم مع معدل الجريمة

وتكاد تكون أخبار القتل الذاتي لرجال الأمن والشرطة في فرنسا، أخباراً يومية ومفزعة، وهو ما تم رصده في عام 2022، حيث وصلت النسبة خلال عدة أسابيع متتالية بأن هناك حالة تقريبا كل 5 أيام بين رجال الشرطة، وهو ما دفع السلطات الرسمية، للإعلان عن أسفها وقلقها المتنامي من مزيد انتشار هذه الظاهرة، والملفت أن تلك الظاهرة بدأت في الارتفاع في الوقت الذي تواجه فيه فرنسا موجة غير مسبوقة من الجرائم والعنف، وصفها وزير الداخلية الفرنسية جيرالد دارمانين بوحشية جزء من المجتمع الفرنسي.

وكشف عديد من التقارير والإحصائيات الرسمية الفرنسية، أن نحو 12 مسؤولاً أمنياً قتلوا أنفسهم خلال شهر يناير فقط من العام الماضي، وشهدت فرنسا ارتفاعاً مروعاً خلال العام الماضي مقارنة بالأعوام السابقة، ورصدت الإحصائيات أن حالات القتل الذاتي في عام 2021 بصفوف رجال الأمن بلغت 35 حالة، و32 حالة في عام 2020، في حين كان عام 2019 عام الذروة لهذه الظاهرة، وذلك بمعدل 59 حالة لأمنيين ومسؤولين مهمين.

100 حالة قتل ذاتي لرجل شرطة بتركيا خلال 2021

تلك الظاهرة هي أيضا حاضرة بدولة تركيا، حيث أقرّت السلطات التركية رسمياً بقتل مائة شخصٍ من أفراد الشرطة لذاتهم خلال عام 2021، وقال فاروق سيزر رئيس اتحاد الشرطة التركية التي تعرف أيضاً بـ"اتحاد الأمن التركي": "للأسف لقد خسرنا 100 من زملائنا في عام 2021 بعدما تعمّدوا قتل أنفسِهم، وهو العام الذي شهد العدد الأكبر من حالات القتل الذاتي التي أقدم عليها رجال الشرطة".

وكشف سيزر عن الأسباب التي دفعت عناصر الشرطة إلى القتل الذاتي ، قائلاً إنها "تعود للظروف الصعبة التي يواجهونها خلال العمل". كما طالب أجهزة الأمن التركية بالكشف عن حالات قتل النفس التي أقدم عليها عناصرها بدلاً من إخفاء الأرقام، حيث يتعرض عناصر الشرطة التركية لضغوطٍ نفسية في ظل مواجهتهم لتحدّياتٍ مالية ومعيشية جراء الأزمة الاقتصادية التي تشهدها تركيا خلال الأعوام الماضية، حيث سجّلت الليرة مستوياتٍ قياسية منخفضة في قيمتها أمام العملات الأجنبية.

ظاهرة القتل الذاتي بين رجال الأمن بالمغرب

ووفقا لما نشرته العديد من الصحف المغربية، فإن حوادث القتل الذاتي بين رجال الشرطة في المغرب تتوالي، فيما بات يشكّل ظاهرة تستحقّ الرصد والتحليل، وهو ما دفع فرقة الشرطة القضائية لفتح بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد ظروف وملابسات وخلفيات إقدام عناصر الشرطة على وضع حد لحياتهم ويعكف البحث القضائي على تحديد دوافع هذا القتل ، كما تدقق المصالح الأمنية المختصة في المحيط الوظيفي والاجتماعي لكل حالة بحثا عن أية معطيات قد تساعد في كشف خلفيات تلك الظاهرة.

وعن الطرق والوسائل التي أنهى بها رجال الشرطة حياتهم، تحدثت الوسائل الإعلامية، عن حالات شنق، وأخرى رمى فيها أصحابها بأنفسهم تحت سكة القطار أو من على علو شاهق، فيما قتل آخرون أنفسهم بسلاح خدمتهم، وتلك الظاهرة دفعت السلطات المغربية لتنظيم آلية للكشف عن الحالة النفسية لرجال الشرطة بشكل دوري، ومحاولة توفير الدعم السريع لمن تظهر لديه بوادر أفكار قتل ذاتي.

أسباب نفسية واجتماعية

أكدت تقارير حول الظاهرة، أن أكثر من 24% من رجال الشرطة تراودهم بدورهم أفكار قتل ذاتي، وأغلبهم ممن تتراوح أعمارهم بين 30 و34 عاما، على ضوء هذه الأرقام المفزعة، أكد الظاهرة أن مهنة الأمن، تكاد تكون اليوم من أكثر الوظائف في بعض البلدان، التي تشهد قتلا ذاتيا مرتفعاً في صفوف موظفيها وأعوانها، وقد استدعت هذه الجائحة انتباه الجهات الرسمية، التي وسعت بدورها من دائرة الاستماع وكثفت التحقيقات للتعرف على حقيقة الأسباب التي تدفع بالأمنيين إلى قتل النفس.

وأشار عديد من التقارير إلى أن العامل النفسي يلعب دوراً كبيراً في ذلك، حيث أن أغلب رجال الشرطة الذين قرروا في النهاية وضع حد لحياتهم، هم ممن يعايشون ظروف اجتماعية سيئة وسط عائلاتهم أو بيئتهم، فاقمت في حدتها الأعباء والضغوطات التي فرضها الظروف العالمية الأخيرة، كما أشارت دراسة، تطرقت أيضا إلى تحليل هذه الظاهرة، إلى أن الصحة العقلية لضباط الشرطة مرتبطة بشكل واضح بظروف ممارسة العمل والبيئة المهنية، وفي هذا السياق كشف العديد من أعوان الأمن، في معرض شهاداتهم عن هذه المحنة، أن ارتفاع موجة العنف والجرائم يترتب عليها تعاملهم بشكل يومي مع الكثير من الجثث المعنفة لنساء وأطفال، قد أدى إلى إنهاك الإعصاب والشعور باليأس.