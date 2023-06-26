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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الزراعة : الإفراج عن 200 ألف طن أعلاف في أسبوع

صدى البلد

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الإفراج عن مستلزمات الأعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي.

واضاف انه خلال الفترة من 16/6/2023 حتى 22/6/2023 تم الإفراج عن 201 ألف طن من الذرة وفول الصويا  بحوالي 102 مليون دولار.

وأضاف أن الإفراج شمل  129 ألف طن من الذرة بحوالي 46 مليون دولار وحوالي 72 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 54 مليون دولار وأيضا اضافات اعلاف بحوالي 2مليون دولار، ليكون إجمالي ما تم الأفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 22 يونيو 2023) 6 مليون طن منهم 4 مليون طن ذرة ، 2 مليون طن فول صويا وإضافات اعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 3 مليار دولار.


وأوضح وزير الزراعة أن هناك متابعة مستمرة وتنسيق كامل مع البنك المركزي وبدعم ومتابعة من د مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للإفراج عن كميات مناسبة من الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الاعلاف من الموانئ المصرية لدعم هذه الصناعة.

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