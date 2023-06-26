أستاذ تخطيط عمراني : الدولة وضعت خطة شاملة لتطوير المناطق العشوائية

قال الدكتور سعيد حسنين، أستاذ التخطيط العمراني، إنه حسب آخر إحصاء تم عام 2015 كان هناك حوالي 351 منطقة عشوائية داخل مصر، مشيرا إلى أنه كان يتركز الكثير منهم داخل نطاق إقليم القاهرة الكبرى والعديد من المدن المزدحمة.

وأضاف خلال حواره ببرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن هذا الأمر كان يوجد به خطورة شديدة، سواء كان على الحياة، أو على الصحة العامة أو حتي على الحالة النفسية، إضافة إلى العديد من المناطق الغير مخططة والتي يعاني منها السكان من العديد من المشاكل البيئية المختلفة.

وتابع أن الدولة قامت بعمل خطة شاملة لتطوير تلك المناطق ومحاولة إيجاد حلول لسكانها ليعيشون حياة آدمية، لافتا إلى أن هناك بعض المناطق التي تم تطويرها بشكل كامل.