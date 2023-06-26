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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اليوم.. منتخب شباب اليد يبحث عن الفوز أمام ايسلندا في ختام الدور الرئيسي بالمونديال

صدى البلد

يخوض منتخبنا الوطنى لكرة اليد للشباب مباراة مهمة وقوية اليوم أمام منتخب ايسلندا وذلك فى تمام الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، ضمن مباريات الدور الرئيسي ببطولة العالم فى نسختها ال24 للشباب لكرة اليد و التى تقام بتنظيم مشترك بين المانيا و اليونان خلال الفترة من 19 يونيو الى 3 يوليو 2023.

ويسعي منتخب الشباب لتحقيق الفوز وتخطي خسارته امس امام صربيا بنتيجة 33-26.. لمواصلة مشواره في البطولة والتأهل للدور ربع النهائي.

وتصدر الفراعنة المجموعة الثامنة برصيد 6 نقاط جراء الفوز على كوبا والسعودية واليونان، ليصعد أبناء النيل لهذا الدور بنقاط الفوز أمام اليونان، وهو نفس رصيد المنتخب الأيسلندي والذي حقق الفوز على نظيره الصربي.

وتضم قائمة المنتخب المصري في البطولة كلًا من: "مهاب سعيد - يوسف حاتم - يوسف وليد - يوسف ناجي - إسلام راضي - آدم البشري - هشام صلاح - مروان حاتم - عمر الفولي - عمر ناصر - أحمد سامح - أحمد حسام - محمد رفاعي - ياسين محمد عبد المنعم - محمد طارق - محمود عبد العزيز "جدو" - عمر الشريف.


ويضم الجهاز الفني ليد الفراعنة كلًا من: "صابر حسين "مدير الفني" - عمرو خليفة "مدرب عام" - وليد عبد المقصود "مدرب حراس المرمى" - المهندس محمد إمام محلل أداء فني - الدكتور ماجد مدحت "أخصائي العلاج الطبيعي - الحفني عبد المقصود "مخطط أحمال" - أحمد محمود الداعور "معد بدني"، فيما يترأس البعثة ياسر الرملي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد.

الجدير بالذكر، أن المنتخب المصري صعد لهذه البطولة بعد فوزه بلقب كأس الأمم الإفريقية للشباب والتي أقيمت صيف العام الماضي بالعاصمة الرواندية كيجالي بعد فوزه على نظيره الجزائري.

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