ملف ساخن| طلبات إحاطة بشأن مشكلات فى الرى وتبطين الترع على طاولة "النواب" بعد عيد الأضحى 2023

إجتماعات مكثفة للجنة الزراعة والرى بالبرلمان بعد إجازة عيد الأضحى

نائب يطالب بإيجاد خطط بديلة للأسمدة تتواكب مع الإنتاج وتكون قابلة للتصدير

زراعة البرلمان تناقش عددا من طلبات الإحاطة خلال اجتماعاتها القادمة



تستعد لجنة الزراعة والرى بالبرلمان لعقد عدد من الاجتماعات المكثفة ، وذلك بعد الانتهاء من إجازة عيد الأضحى 2023.

فى البداية قال النائب عادل عامر ، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان أننا سنناقش خلال الفترة القادمة فى لجنة الزراعة والرى بالبرلمان كيفية إقامة مجتمع زراعى صناعى سكنى تجارى متكامل.

وأشار عامر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا نطالب أيضا بضرورة إيجاد خطط بديلة للأسمدة ، بحيث تتواكب مع الإنتاج وتكون قابلة للتصدير.

وأوضح عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان أننا فى حاجة إلى إرادة قوية للتوجه نحو التصدير لحل أزمة نقص العملة الصعبة من الدولار ، مما يساهم فى إحداث تنمية حقيقية فى مصر وكبح جماح الأسعار.

وقال النائب عامر الشوربجى ، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان أن لجنة الزراعة والرى بالبرلمان ستناقش خلال اجتماعاتها القادمة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من بعض النواب.

وأكد الشوربجى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن لجنة الزراعة والرى بالبرلمان سيتناقش عدد من طلبات الإحاطة بشأن مشاكل فى الرى والترع وعمليات تبطين الترع ، بالإضافة إلى مشاكل تتعلق بالإصلاح الزراعى.

وكان قد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة لمجلس النواب، بعد الموافقة على 5 مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية للبحث عن الغاز في عدد من المناطق على مستوى الجمهورية.

ومن المقرر أن يعود مجلس النواب، للانعقاد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 20 يونيو.

ووافق المجلس خلال الجلسة العامة الماضية، على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بي. في، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة طيبة البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).

كما وافق مجلس النواب، على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بي.في، وشركة بي بي إكسبلوريشن (دلتا) ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة بيلا تريكس سيتي ايست البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).

كما وافق البرلمان، على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة بي بي اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 89 لسنة 2016 للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما فى منطقة شمال الطابية البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).

ووافق مجلس النواب، على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة بي بي اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد وشركة ونترشل ديا دبليو إن دي جي أم بي اتش للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال غرب أبو قير البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).

كما وافق البرلمان على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة بي بي اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال كينج مريوط البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).