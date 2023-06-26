عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزارة العمل: اجتماع مع العاملين بالمركز القومي للسلامة والصحة المهنية

صدى البلد


عقد الكيميائى أشرف مرزوق معاون وزير العمل والمشرف العام على أعمال المركز القومى لدراسات السلامة و الصحة المهنية اجتماعا رالمدراء العموم للمركز لتوضيح آليات العمل فى خلال الفترة القادمة ومناقشة العديد من الموضوعات ومناقشة سير العمل بالادارت المختلفة، وذلك فى إطار توجيهات حسن شحاتة وزير العمل  ورئيس مجلس إدارة المركز القومى لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل  بأهمية المتابعة الدورية لمجريات العمل .

وأوضح معاون الوزير في تقريره للوزارة ، أن مديرى العموم بالمركز  والعاملين به هم الأساس القوي الذي بُني على أكتافهم المركز القومى ، وقد أعرب الحضور عن شكرهم لوزير العمل ورئيس مجلس إدارة المركز على ما يبذله من جهد ولحرص سيادته الدائم على الارتقاء بالمركز القومى والعاملين به، 
وأستعرض معاون الوزير عددا من النقاط المتعلقة بأهمية الدور المجتمعى الذى يقوم به المركز لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين الجهات المختلفة ذات الصلة بهذا المجال، وكما حث على أهمية تطوير الموقع الالكترونى للمركز و جعله وسيلة فعالة للتسويق الالكترونى لاهم انشطة المركز من اجل تحقيق اهدافه المنوط بها، كما ناقش الاجتماع عددا من التوصيات الايجابية التى تحدد الرؤية المستقبلية للمركز حيث طالب جميع الادارات بالمركز بوضع تصور لخطة تطوير لكل ادارة لمواكبة التحديات التى نواجهها فى الاونة الاخيرة..

وأشار معاون الوزير إلى أن السيد رئيس مجلس الإدارة وزير العمل يتابع عن كسب مجريات العمل داخل المركز ، وحث مديري الادارات بالإهتمام بملفات عمل كل إدارة وتقديم المقترحات حول تفعيل آدائها فى جميع الملفات خاصة ملفات التدريب والخدمات الميدانية   لتقديم خدمة أفضل ومستمرة  ..

واستمع معاون الوزير خلال اللقاء ، لكل المقترحات التى قدمها مديرى الادارات بشأن أعمال كل ادارة ، وكذلك المشكلات التى تواجهها ، ووعد بدراسة تلك المشكلات وتقديم الحلول اللازمة لتسهيل أعمال الادارات لتقديم أفضل خدمة ممكنة للمواطن المصرى الذي يعتبر أساس التنمية فى الجمهورية الجديدة .

وحضر الاجتماع المهندسة منى فوزى رئيس الإدارة المركزية للبحوث ، هاجر محمد أمين عام المركز ،و فاتن النواوى مدير عام العلاقات العامة و الدكتورة نهال يوسف مدير عام البيئة المهنية، والدكتور أحمد السيد مدير عام البحوث الطبية، والدكتورة أمنية محمد مدير عام المتابعة والتقييم والفيزيائية،و رانيا محمد مدير عام تخطيط وتنفيذ البرامج ، و امل عبد الغنى مدير عام الشئون القانونية  ، ودعاء حسين مدير مدير الخدمات الميدانية ،ورباب احمد رواش مدير عام الوسائط المتعددة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023|التصحيح الإلكتروني يكشف الأجزاء الصعبة وقرارات لإنقاذ الطلاب

عاجل| لقطات أولية لانهيار مبنى سكني مكون من 13 طابقا بـ الإسكندرية

انتهى تمامًا.. شوبير: قرار عاجل في الزمالك بشأن سيف جعفر

العشرات تحت الأنقاض.. الصور الأولى لعقار الإسكندرية المنهار

دعاء يوم التروية لغير الحاج .. أدركه بـ 6 كلمات جامعة حتى مغيب الشمس

500 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب وعيار21 الآن قبل العيد.. اشتري شبكتك بسرعة

البانيه نزل 25|تراجع جديد يضرب أسعار الدواجن بعد هبوط الأعلاف 9000 جنيه

شوبير: كولر أخطأ في هذا الأمر أمام منتخب السويس

ترشيحاتنا

خنقه علشان يسرق التوك توك.. كشف لغز العثور على جثه طالب بالغربية

امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023|خبير: أسئلته ضربت توقعات الدروس الخصوصية والكتب الخارجية

مدرّس أجنبي يطعن طالبًا في مدينة نصر .. وتدخّل أمني عاجل

عقار الإسكندرية المنهار .. بيان عاجل من الصحة

أمير قطر يهنئ الرئيس السيسى بحلول عيد الأضحى

بلاش إهانة .. معلق رياضي يوجه رسالة للزمالك بشأن سيف جعفر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نوع من التوابل تمتص المتبقيات الدوائية باللحوم

رسالة مؤثرة من طفلة لهاني الناظر أشعلت السوشيال ميديا

أكلة العيد .. طريقة عمل حلويات المدبح

يختتم غدا.. ثقافة الدقهلية تواصل ليالي العرض المسرحي «العمى»|صور

فيديو

مصرية ترى شبيه ابنها المتوفى بالحرم وأخرى تفاجأ بنجلها يقود الطائرة ..لحظات مبكية

وقف يتفرج على رقصها.. فتاة تحرج التيك توكر الألماني نويل

كل ما تريد معرفته عن قوات قديروف الشيشانية.. ذراع بوتين العسكرية «فيديوجراف»

50 ألف قضية ضده.. دواء عالمي شهير يسبب السرطان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ