قصف جديد تتعرض له سوريا | تفاصيل

أفاد مصدر لوكالة "سانا" بأن التنظيمات الإرهابية في إدلب شمال غرب سوريا اعتدت بقذائف الهاون والمسيّرات على بلدة جورين ومحيطها بريف حماة.



تأتي هذه الاعتداءات بعد أن أعلنت وزارة الدفاع السورية يوم أمس الأحد أن "قوات الجيش السوري بالتعاون مع القوات الجوية الروسية، دمرت مقار ومستودعات للإرهابيين ومواقع لإطلاق الطائرات المسيرة في ريف إدلب .

وتشمل المستودعات أماكن أسلحة وذخائر وطيران مسيّر وقضت على عشرات الإرهابيين وأصابت آخرين.

وأشارت الوزارة في بيان إلى إن من القتلى عددا من متزعمي المجموعات الإرهابية ومنهم عبد الكريم أبو داوود التركستاني وسيف الله أبو عبد الحق التركستاني ومصطفى شيخ الست وعبد الرحمن سعدون وأبو كرّار ومحمد سعيد نصوح ورضوان معترماوي ومحمود شيخ الحارة".