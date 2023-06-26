التحفظ على 706 بطاقات تموينية بحوزة مخابز مخالفة في الدقهلية

شنت مديرية التموين بالدقهلية برئاسة السيد دايرة المشرف العام على مديرية التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية عدة حملات على المخابز للتأكد من إنتاج رغيف خبز مطابق للمواصفات والأوزان القانونية وضمان وصولة الدعم لمستحقيه والالتزام بالقرارات والقوانين التموينية المحددة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين..

قاد الحملة على حسن وكيل المديرية ويرافقه السادة مفتشى الإدارات الفرعية، ناحية مركزى السنبلاوين و تمى الامديد.

وأسفرت عن ضبط مخبزين لقيامهما بتجميع إجمالي ٧٠٦ بطاقة تموينية ذكية وتم التحفظ عليها لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها.



كما تم ضبط مخبزين لانتاجهما خبز غير مطابق للمواصفات القانونية.



كما تم ضبط مخبز لإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار ١٤ جرام وضبط مخبز لتوقفه عن الإنتاج بدون إذن رسمى،، وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وسوف تواصل مديرية تموين الدقهلية حملاتها فى مواجهة المخالفين.

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