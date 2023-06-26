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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"عمل القاهرة": تبادل خبرات وتعاون مع "مؤسسة آراب أفريكان" في التدريب المهني

صدى البلد


تلقت وزارة العمل تقريراً من مديرية العمل بالقاهرة ، بشأن لقاء مع موسى أبو جليل  رئيس مؤسسة آراب أفريكان ورئيس مؤسسة التعاون العربى الافريقى  بناءاً على اللقاء الاول  الذي عقد مع المستشار إسماعيل ابو ضباب  مستشار الاسثتمار فى سفارة افريقيا الوسطى فى مصر، لبحث سبل التعاون لتوفير فرص عمل، فى إطار توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين لتوفير مزيد من فرص العمل والتدريب للشباب من الجنسين فى اطار توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالشباب وتطوير قدراتهم وتأهيلهم لسوق العمل .

وأوضح احمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة فى تقريره للوزارة ، أنه جرى خلال اللقاء بحث سبل  التعاون بين الجانبين  وتبادل الخبرات بين الشباب المصرى والافريقى في مجال التدريب ومختلف المجالات وفتح أسواق العمل فى الدول الافريقية وفتح مجال للاستثمار والمشروعات الصغيرة فى افريقيا للشباب المصرى،وتدريب الشباب المصرى لتمكنهم من العمل فى بعض الدول الافريقية وذلك عن طريق دورات بالمراكز المهنية فى كافة محافظات الجمهورية التابعة لوزارة العمل .

من جانبه رحب موسى أبو جليل رئيس مؤسسة آراب أفريكان ورئيس مؤسسة التعاون العربى الافريقى بالتعاون مع المديرية ودعم بعض الملتقيات الخاصة لتمكين الشباب للعمل ، مبدياً استعداد المؤسسة للتعاون مع وزارة العمل ومديرياتها لدعم التدريب وتأهيلهم للعمل فى الدول الافريقية .

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