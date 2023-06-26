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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

وزارة العمل تبحث مع "فولبرايت" سبل تعزيز التعاون لتدريب الشباب وذوي الهمم

صدى البلد

عقدت الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة العمل، اجتماعا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارة الجديدة ،مع وفد مؤسسة "فولبرايت" برئاسة د. ماجي نصيف، لبحث سبل كيفية الاستفادة من المنح المقدمة من المؤسسة  للخريجين من الجنسين فى عدد من المجالات منها إعداد القادة،و التأهيل لسوق العمل، وملف تدريب وتأهيل  الاشخاص ذوى الإعاقة،والتدريب على البرامج الحياتية والمهارات  التى تساعد الشباب من الجنسين في الحصول على فرص عمل لائقة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بأهمية التنسيق مع الشركاء الاجتماعيين لتقديم أفضل البرامج والمنح التدريبية للشباب لتأهيلهم لسوق العمل ومساعدتهم في الحصول على فرص عمل لائقة.

وأوضحت الوزارة في بيانها، أنه في بداية اللقاء رحبت أمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية  بوزارة العمل، بالسادة الحضور من وفد المؤسسة مؤكدةً  حرص الوزير على وضع خطة  لآلية التعاون مع المؤسسة وغيرها من الشركاء الاجتماعيين خلال الفترة القادمة مشيرةً  إلى أهمية تأهيل الشباب لسوق العمل الداخلى والخارجى ، وأضافت أن الوزارة تعمل على تأهيل الشباب لدخول سوق العمل الداخلي والخارجي وفق احدث اساليب وبرامج التدريب للوصول إلى مستويات مهارة عالية تؤهله لشغل تلك الفرص المتاحة في الداخل والخارج وذلك بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص، مع تحديد المهارات التي يحتاجها الشباب للعمل على توفير برامج ودورات مناسبة مع تلك المهارات.

وأكد ايمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني  على ضرورة تأهيل الشباب لسوق العمل  في ضوء  دور وزارة العمل فى ملف التدريب المهنى ، ومن جانبها  ثمنت  د. ماجى نصيف  مدير المؤسسة  بالتعاون مع وزارة العمل في مجال التدريب والتأهيل ، وقدمت عرض توضيحي عن أهداف وآلية عمل فولبرايت فى مصر ، موضحةً أن المنح وبرامج فولبرايت، مَعنية بالتبادل التعليمي والثقافي بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وتُعد من أكبر الجهات المانحة للطلاب المصريين لدراسة الماجيستير، بجانب العديد من البرامج المهنية، مُوضحة أنها تتميز بثراء المجالات التي تُتِيحها للمتقدمين في مختلف المجالات.

وإختتم الإجتماع بعدة توصيات أهمها : تحديد خطة عمل  الوزارة حول نقاط  التعاون مع  مؤسسة فولبرايت خلال الفترة القادمة وإرسال الرابط الخاص بالتقديم لبعض المنح التدريبية وذلك لكافة مديريات العمل ، فضلاً عن التنسيق لتنظيم زيارة لأعضاء فريق مؤسسة فولبرايت  لأحد مراكز التدريب المهنى بمحافظة كفر الشيخ والتعرف على البرامج التى سوف يتم عقدها..

حضر اللقاء من الوزارة:المهندس أيمن قطامش رئبس الإدارة المركزية للتدريب المهنى،وياسمين ممدوح مدير عام تخطيط التدريب بالوزارة،  ود.عطيات أبوزيد باحث قانونى بالإدارة العامة للشئون الدولية والإقليمية.. ومن مؤسسة فولبرايت:  آسر هاني مساعد مدير البرامج ، والدكتور إبراهيم عمارة مستشار الهيئة للإدماج والاتاحة، ومي عياد مسئول برامج أول،وهشام فريد منسق إداري.

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