تعرف على أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 26 يونيو 2023

شهدت الأسواق المصرية تراجع في أسعار الدواجن مقارنة الاسبوع الماضي ليسجل اليوم في المزارعة 65 ويصل إلي المستهلك نحو ما يقرب إلي 70 و 75 جنيها للكيلو الواحد.

أسعار الفراخ اليوم



وصل سعر الفراخ البيضاء الأمهات إلي 68 جنيه في المزرعه ويصل للمستهلك بدءاً من 71 إلي 75 جنيها بعد ما سجل 95 جنيها من قبل.

ووصل سعر كيلو البانيه اليوم ما بين 170 إلي 175.

أسعار الدواجن اليوم بالسوق المصري:

الفراخ البلدي : تبدأ من 115الي 120 جنيه للكيلو

دواجن الساسو : تبدأ من 110 إلي 115 جنيه للكيلو.

الفراخ البيضاء: تبدأ من 70 إلي 75 جنيه للكيلو الواحد.

الفراخ آلامهات البيضاء: تبدأ من 69 إلي 70 للكليو الواحد.

ويبدأ سعر البانيه من 140 إلي 170 جنيه

ويبدأ سعر كيلو الأوراك من 75 جنيه إلي 91 جنيه

سعر الأجنحة : تبدأ من 50 إلي 65 جنيه

سعر الهياكل من 38 إلي 50 جنيه للكيلو الواحد .

أسعار الفراخ البرازيلي المجمدة

تبدأ سعر كيلو الفراخ البرازيلي من 62,5 جنيه

أسعار البيض اليوم

شهدت كرتونة البيض الأحمر تراجع في السعر خلال الأيام الماضية وجاءت الأسعار كالتالي:

سعر كرتونة البيض الأحمر للمستهلك :تبدأ من 102 إلي 110 جنيه و 97- 98 جنيهًا في المزرعة.

سعر كرتونة البيض الأبيض: تبدأ من 93 إلى 106 للمستهلك، 90 جنيهًا في المزرعة.

أما أسعار البيض البلدي تبدء سعر الكرتونة من 112 إلي 120 للمستهلك، و 107 في المزرعة.

أسعار الكتاكيت اليوم في السوق المصري



كتكوت الساسو : 10 إلي ١١جنيه

كتكوت ابيض: 11 إلي 12 جنيه