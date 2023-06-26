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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جوتيريش يدعو لمواصلة الجهود لإنهاء تعاطي المخدرات والإتجار غير المشروع بها

صدى البلد

   دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إلى مواصلة الجهود التي تستهدف إنهاء تعاطي المخدرات والإتجار غير المشروع بها والوصمة التي يعاني منها متعاطو المخدرات في جميع أنحاء العالم.


جاء ذلك في رسالة جوتيريش؛ بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة تعاطي المخدرات والاتجار غير المشروع بها، والذي يوافق 26 يونيو من كل عام، ونشرها الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة.
وقال جوتيريش إن عشرات الملايين من الأشخاص يعانون من اضطرابات تعاطي المخدرات، ويخضع أقل من الخمس للعلاج، مشيرا إلى أن متعاطي المخدرات يتعرض لإيذاء مزدوج: أولا بسبب الآثار الضارة للعقاقير نفسها، وثانيا بسبب وصمة العار والتمييز التي يواجهها.


وأضاف أنه "غالبا ما يواجه الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات حواجز كبيرة أمام العلاج، وحتى الخدمات الصحية للأمراض المعدية مثل فيروس الإيدز والالتهاب الكبدي. وفي الوقت نفسه، يواصل تجار المخدرات تصيد متعاطي المخدرات، مما يؤدي بسرعة إلى تصعيد إنتاج العقاقير الاصطناعية الخطيرة التي تسبب الإدمان بشكل كبير".


وتابع جوتيريش أن "اليوم الدولي لمكافحة تعاطي المخدرات والإتجار غير المشروع بها لهذا العام يركز على الحاجة إلى إعطاء الأولوية للأشخاص من خلال إنهاء وصمة العار والتمييز وتعزيز الوقاية"، موضحا أن "هذا يعني التأكيد على إعادة التأهيل بدلا من العقاب والسجن في جرائم المخدرات البسيطة، ويعني كذلك دعم حقوق الإنسان للأشخاص الذين يتعاطون المخدرات، بما في ذلك من خلال توسيع برامج الوقاية والعلاج والخدمات الصحية".


وأكد أنه "بصفتنا مجتمعا عالميا، فلنواصل عملنا لإنهاء إساءة استخدام المخدرات والاتجار غير المشروع بها والوصمة التي يعاني منها متعاطو المخدرات في جميع أنحاء العالم".

 

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