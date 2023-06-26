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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فاركو يشترط الحصول على 40 مليون جنيه لبيع محمود حمادة.. تفاصيل

صدى البلد

شارك اللاعب أحمد حسن تصريحات خاصة من فاركو عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب أحمد حسن:"مصدر داخل فاركو: هناك اهتمام من الأهلي والزمالك بضم محمود حمادة.. شرطنا لبيعه هو الحصول على ٤٠ مليون جنيه".

 

وأعلن الاعلامي أحمد شوبير عن صفقات الزمالك القادمة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

 

وكتب شوبير: بعيدا عن كل ما يقال وينشر.. أحمد ميهوب حارس غزل المحلة .. محمد حمدي ظهير إنبي . محمد هلال.. أحمد عادل ميسي..أحمد أيمن منصور.. محمود حمادة..تلك الأسماء التي يرغب الزمالك في التعاقد معها ويتحرك لحسمها فعليا.. بجانب ثنائي أجنبي مميز.

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