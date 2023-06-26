10سيارات إسعاف.. محافظ الإسكندرية: نتابع لحظة بلحظة جهود رفع أنقاض المنزل المنهار

يتواجد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية حتى الآن وبحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وجميع الجهات والأجهزة التنفيذية بموقع الانهيار الأمامي لعقار رقم 5 بشارع خليل حمادة بحى منتزه أول، وذلك لمتابعة تداعيات الموقف أول بأول على أرض الواقع.

وأكد اللواء محمد الشريف أننا نتابع لحظة بلحظة جهود الأجهزة والجهات المعنية في رفع الأنقاض والتأكد من عدم وجود سكان أسفله، مشيرا إلى أنه جاري رفع الأنقاض باستخدام المعدات الثقيلة، مشددا على جميع المسئولين بتكثيف الأعمال ﻻنهاء رفع الأنقاض في أسرع وقت ممكن.

وأوضح المحافظ أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة والمرافق والإسعاف، وعمل كوردون بمحيط العقار، لافتاً إلى أن هناك 10 سيارات إسعاف مجهزة متواجدة في الموقع، وقد تم إخطار المستشفيات القريبة من الموقع لتكون على الاستعداد الكامل لإستقبال أي حالات.