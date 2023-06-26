التنمية الصناعية تبحث مع شركة سويسرية إنشاء خط لإنتاج المجمعات الحرارية الشمسية

اجتمع المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع وفد شركة ثيرموسولار السويسرية وهي شركة صناعية أُنشأت في مصر برئاسة الدكتور ماجد طوقان رئيس مجلس الإدارة وذلك لإنشاء خط انتاج مجمعات حرارية لتسخين المياه من الطاقة الشمسية، وذلك بحضور المهندس علاء صلاح الدين مستشار رئيس الهيئة لتطوير التصنيع المحلي.

وأوضح المهندس عبد الكريم أن قطاع إنتاج الطاقة النظيفة من القطاعات الصناعية التي تستهدفها استراتيجية وزارة التجارة والصناعة وتوليها اهتماما كبيرا وخاصة ان التوسع في مشروعات الاقتصاد الاخضر والتنمية المستدامة من اهم محاور الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية الجاري الاعداد لها.



وأعرب عن ترحيب مصر بتلك المشروعات وخاصة مع تعاظم الطلب على الطاقة النظيفة محليا وعالميا، لاسيما لما يتميز به المشروع من الاعتماد على تكنولوجيات متطورة لتصنيع مكونات لاستغلال الطاقة الشمسية، مؤكدا ان تدفق مثل تلك الاستثمارات تدعم ثقة المستثمر العربي والأجنبي في مناخ الاستثمار المصري وتروج لمصر خارجيا وتبرز واقعها الفعلي كسوق اقتصادي واعد قادر على المنافسة على المستوى الاقليمي والدولي في استقطاب الاستثمارات الاجنبية والصناعات التكنولوجية المتطورة ذات القيمة المضافة العالية وخاصة مع حزمة التيسيرات التشريعية والاجرائية الكبيرة التي اقرتها الحكومة مؤخرا.



وصرح عبد الكريم بان الهيئة تقدم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة لمساندة مثل تلك المشروعات.

من جانبه اعرب الدكتور ماجد طوقان رئيس ثيرموسولار على تقدير الشركة الكامل للمساندة والدعم الذي تتلقاه من الهيئة العامة للتنمية الصناعية مؤكدا على حرص الشركة على تنفيذ المشروع في أسرع وقت كاشفا عن ان الشركة تستهدف الوصول بالمكون المحلى الى ٨٠% من خلال التصنيع المحلي مع تصدير نسبة كبيرة من الانتاج للاسواق الاقليمية والاوروبية

ويعتبر هذا المصنع الاول من نوعه لتصنيع المجمعات الحرارية الشمسية في مصر والشرق الاوسط من خلال انتاج ضخم للتكنولوجيا الخضراء.