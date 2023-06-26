أسقف الكاثوليك في الغردقة يشتري أضحية العيد ويؤكد تطبيق مبادئ الإخوة الإنسانية

قام القمص يؤنس أديب، أسقف الكاثوليك في الغردقة بشراء خراف العيد من أحد محلات بيع الأضاحي في المدينة، وهي عادة سنوية يحرص عليها لتجسيد روح المحبة والتسامح.

وتعتبر هذه الخطوة من قِبَل القمص يؤنس أديب جزءًا من تطبيق ما جاء في وثيقة الإخوة الإنسانية، التي تسعى إلى تعزيز قيم التسامح والمحبة بين الأديان المختلفة.

ويقوم القمص يؤنس أديب بذبح الأضحية وتوزيعها على المستحقين في أول أيام عيد الأضحى، بهدف تعزيز روح المشاركة والتضامن بين المجتمع المصري.

وعبر القمص يؤنس أديب عن فرحته وسعادته بالمشاركة في الأعياد والمناسبات الدينية مع الشعب المصري، مؤكدًا أن الشعب المصري يمثل نسيجًا واحدًا يحرص دائمًا على المشاركة في هذه الفعاليات.

كما قدم التهاني للرئيس عبد الفتاح السيسي، وشيخ الأزهر، واللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، ولجميع المواطنين في البحر الأحمر وشعب مصر، مؤكدًا أن الأعياد تجمع الجميع وتعزز روح الوحدة والتضامن.

يُذكر أن هذه الخطوة تعكس رغبة القمص يؤنس أديب في تعزيز الروح الإنسانية والتعايش السلمي بين المسلمين والمسيحيين، وتأكيد التزامه بمبادئ وقيم الأخوة والمحبة التي تجمع الأديان المختلفة في مصر.