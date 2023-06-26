عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أسقف الكاثوليك في الغردقة يشتري أضحية العيد ويؤكد تطبيق مبادئ الإخوة الإنسانية

صورة موضوعية
صورة موضوعية

قام القمص يؤنس أديب، أسقف الكاثوليك في الغردقة بشراء خراف العيد من أحد محلات بيع الأضاحي في المدينة، وهي عادة سنوية يحرص عليها لتجسيد روح المحبة والتسامح.

وتعتبر هذه الخطوة من قِبَل القمص يؤنس أديب جزءًا من تطبيق ما جاء في وثيقة الإخوة الإنسانية، التي تسعى إلى تعزيز قيم التسامح والمحبة بين الأديان المختلفة.

ويقوم القمص يؤنس أديب بذبح الأضحية وتوزيعها على المستحقين في أول أيام عيد الأضحى، بهدف تعزيز روح المشاركة والتضامن بين المجتمع المصري.

وعبر القمص يؤنس أديب عن فرحته وسعادته بالمشاركة في الأعياد والمناسبات الدينية مع الشعب المصري، مؤكدًا أن الشعب المصري يمثل نسيجًا واحدًا يحرص دائمًا على المشاركة في هذه الفعاليات.

كما قدم التهاني للرئيس عبد الفتاح السيسي، وشيخ الأزهر، واللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، ولجميع المواطنين في البحر الأحمر وشعب مصر، مؤكدًا أن الأعياد تجمع الجميع وتعزز روح الوحدة والتضامن.

يُذكر أن هذه الخطوة تعكس رغبة القمص يؤنس أديب في تعزيز الروح الإنسانية والتعايش السلمي بين المسلمين والمسيحيين، وتأكيد التزامه بمبادئ وقيم الأخوة والمحبة التي تجمع الأديان المختلفة في مصر.

أسقف الكاثوليك اضحية العيد أول أيام عيد الأضحى رئيس الجمهورية رئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شبكة ذهب وخلافات عائلية| القصة الكاملة لأزمة سيف جعفر.. وهذه حقيقة سرقته عقود لاعبي الزمالك

ترقيات وزيادات في الأجور.. بشرى من الحكومة للموظفين

خزائن مصر ممتلئة.. وصول آلاف الأطنان من القمح الروسي| وهذا موقف السلع

امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023|التصحيح الإلكتروني يكشف الأجزاء الصعبة وقرارات لإنقاذ الطلاب

البانيه نزل 25|تراجع جديد يضرب أسعار الدواجن بعد هبوط الأعلاف 9000 جنيه

تورط دولتين في انفجار غواصة تيتان.. ما القصة؟

500 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب وعيار21 الآن قبل العيد.. اشتري شبكتك بسرعة

عاجل| لقطات أولية لانهيار مبنى سكني مكون من 13 طابقا بـ الإسكندرية

موضوعات متعلقة

زراعة البحر الأحمر تطرح خرافا حية بسعر 170 جنيها للكيلو القائم استعدادًا للعيد

مدرس بكلية الذكاء الاصطناعي بالغردقة يفوز بجائزة الدولة التشجيعية في العلوم التكنولوجية

200 لاعب من 10 دول يشاركون في مهرجان الألعاب المائية بالغردقة

البحر الأحمر تعلن إنطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة

محافظ البحر الأحمر يرفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى

مياه البحر الأحمر تحذر من إلقاء مخلفات الأضاحي في شبكات الصرف الصحي

قبل أيام من عيد الأضحى.. وصول 2500 رأس عجول حية بوزن 765 طنا لميناء سفاجا

التحقيق مع اليوتيوبر شادي سرور بتهمة إصابة 3 أشخاص في الغردقة

ترشيحاتنا

هل الانتماء أصبح موضة قديمة؟ يوسف وجعفر وثنائي الأهلي يرفعون شعار المال أولا

التضامن تعلن إجراءات عاجلة للتعامل مع متضرري حادث العقار المنهار بسيدي بشر

نادي مفاجأة| أين يذهب أشرف بن شرقي في الميركاتو الصيفي؟

لا صلة لـ أمريكا.. لافروف يكشف تفاصيل جديدة بشأن محاولة تمرد فاجنر

جابتلنا العار.. السجن من 5 لـ7 سنوات لأب ونجليه بتهمة قتل ابنته بمنشأة القناطر

أوباما يشعل أزمة في الهند بسبب تصريحاته عن المسلمين.. ماذا قال؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فطار العيد.. طريقة عمل الرقاق الحلو

قبل العيد.. علامة في الشوربة تفرق بين اللحمة البلدي والحمير

نوع من التوابل تمتص المتبقيات الدوائية باللحوم

رسالة مؤثرة من طفلة لهاني الناظر أشعلت السوشيال ميديا

فيديو

عملتي تريند فاشل.. مروة صبري تفتح النار على ميرهان حسين

مصرية ترى شبيه ابنها المتوفى بالحرم وأخرى تفاجأ بنجلها يقود الطائرة ..لحظات مبكية

وقف يتفرج على رقصها.. فتاة تحرج التيك توكر الألماني نويل

كل ما تريد معرفته عن قوات قديروف الشيشانية.. ذراع بوتين العسكرية «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ