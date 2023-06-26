الاتحاد الأوروبي يضيف 7 إيرانيين إلى لائحة العقوبات على طهران

أعلن المجلس الأوروبي، اليوم الاثنين، إنه سيضيف سبعة إيرانيين إلى عقوبات الاتحاد الأوروبي بشأن انتهاكات حقوق الإنسان.

وأوضح المجلس أن الأسماء المدرجة تشمل ممثلي الادعاء المسؤولين عن محاكمات متظاهرين تم إعدامهم، وقائدا في الحرس الثوري الإيراني ، حسبما أفادت رويترز.

وكان قد اجتمع كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين، علي باقري كني، مع إنريكي مورا، منسق الاتحاد الأوروبي للمفاوضات النووية، في قطر.

وذلك في إطار جهود إحياء الاتفاق النووي لعام 2015، في الوقت الذي تسعى فيه طهران وواشنطن إلى تهدئة التوتر عبر نقاشات مشتركة للمساعدة في إنهاء الأزمة.

و اجتمع مسؤولون إيرانيون وغربيون بشكل متكرر في الأسابيع الماضية لتحديد الخطوات التي من شأنها الحد من العمل النووي الإيراني.