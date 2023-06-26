عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

منظمة الأمن والتعاون الأوروبي: الحرب لا تبرر التعذيب

صدى البلد

  أكدت دول منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أنه لا يوجد أي ظرف من الظروف سواء أكانت حالة حرب أو تهديد بالحرب أو عدم الاستقرار السياسي الداخلي أو أي حالة طوارئ عامة أخرى يمكن أن تبرر التعذيب.
وقال ماتيو ميكاتشي مدير مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع للمنظمة - في تصريحات اليوم /الاثنين/ بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب - إنه لكي يتغلب الضحايا على التأثير العميق للتعذيب على حياتهم فإن ضمان حقهم في الإنصاف وكل ما يستلزمه هو أمر بالغ الأهمية ، مشيرا إلى أن جميع دول منظمة الأمن والتعاون في أوروبا البالغ عددها 57 دولة تدرك أن هناك حاجة إلى نهج متكامل يضع الضحية في مركز الاهتمام لمكافحة هذه الجرائم بفعالية، لافتا إلى أن ضمان الاستماع إلى آراء الضحايا واحتياجاتهم الخاصة أمر بالغ الأهمية لاستعادة كرامتهم بالكامل ومساعدتهم على طريق التعافي.
وأضاف قائلا "إن الآثار التي يعاني منها ضحايا التعذيب مدمرة وطويلة الأمد ، فقد تلتئم الندوب الجسدية لكن الآثار النفسية والعاطفية لهذا الانتهاك المروع قد تطارد الضحايا لبقية حياتهم ، وهذا يجعل من الأهمية بمكان معاملة الضحايا برحمة واحترام وتلبية احتياجاتهم الفردية للمساعدة.
كما لفت ميكاتشي إلى أنه لجميع الضحايا الحق في الإنصاف والوصول إلى العدالة بموجب القانون الدولي وتشمل الإجراءات التعويض المناسب عن المعاناة التي سببتها محنتهم والرعاية الطبية والدعم النفسي والمساعدة القانونية. 
وأوضح ميكاتشي أنه بينما تتحمل الدول المسئولية الأساسية عن ضمان احترام حق الضحايا في الإنصاف يلعب المجتمع المدني أيضًا دورًا مهمًا وتكميليًا ، لذلك من المهم أن تعمل الحكومات مع هذه المنظمات وتساعد في تمكين عملها بهدف مشترك هو التأكد من أن جميع ضحايا التعذيب يمكنهم الوصول إلى الخدمات التي يحتاجون إليها.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خزائن مصر ممتلئة .. وصول آلاف الأطنان من القمح الروسي| وهذا موقف السلع

عاجل| لقطات أولية لانهيار مبنى سكني مكون من 13 طابقا بـ الإسكندرية

امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023|التصحيح الإلكتروني يكشف الأجزاء الصعبة وقرارات لإنقاذ الطلاب

دعاء يوم التروية لغير الحاج .. أدركه بـ 6 كلمات جامعة حتى مغيب الشمس

البانيه نزل 25|تراجع جديد يضرب أسعار الدواجن بعد هبوط الأعلاف 9000 جنيه

500 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب وعيار21 الآن قبل العيد.. اشتري شبكتك بسرعة

انتهى تمامًا.. شوبير: قرار عاجل في الزمالك بشأن سيف جعفر

شوبير: كولر أخطأ في هذا الأمر أمام منتخب السويس

ترشيحاتنا

رفض عروض أرسنال ونيوكاسل.. شرط جزائي خرافي فى عقد جوندوجان مع برشلونة

أمن القاهرة يكشف حقيقة تعذيب فتاة في المقطم.. تفاصيل مثيرة

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب محليا وعيار 21 يسجل 2250 جنيهًا

جوارديولا يبدأ زيارته لأسوان بجولة فى منطقة الكاب الأثرية

السعودية تستخدم التكنولوجيا لتسهيل أداء فريضة الحج.. شاهد

الوزراء: إعفاء مهرجانات الأوبرا ببعض المحافظات من ضريبة الملاهي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نوع من التوابل تمتص المتبقيات الدوائية باللحوم

رسالة مؤثرة من طفلة لهاني الناظر أشعلت السوشيال ميديا

أكلة العيد .. طريقة عمل حلويات المدبح

يختتم غدا.. ثقافة الدقهلية تواصل ليالي العرض المسرحي «العمى»|صور

فيديو

عملتي تريند فاشل.. مروة صبري تفتح النار على ميرهان حسين

مصرية ترى شبيه ابنها المتوفى بالحرم وأخرى تفاجأ بنجلها يقود الطائرة ..لحظات مبكية

وقف يتفرج على رقصها.. فتاة تحرج التيك توكر الألماني نويل

كل ما تريد معرفته عن قوات قديروف الشيشانية.. ذراع بوتين العسكرية «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ