السعودية تستخدم التكنولوجيا لتسهيل أداء فريضة الحج.. شاهد

بدأت المملكة العربية السعودية في استخدام التكنولوجيا لتسهيل تجربة أداء فريضة الحج، في تقرير عرضته فضائية “يورونيوز”.

وسيتم إتاحة روبوتات للرد على أسئلة الحجاج حول الدين الإسلامي والمناسك، فضلا عن 200 خط هاتف بأكثر من 70 لغة.

السلطات "تعمل جاهدة على جميع الجبهات”

من البطاقات الذكية إلى الروبوتات والذكاء الاصطناعي، تقدم المملكة العربية السعودية للحجاج هذا العام خدمات تعتمد على التكنولوجيا بهدف تسهيل تجربة الحج.

وفي مؤتمر صحفي في مكة المكرمة، قال وزير الشؤون الإسلامية السعودي الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ إن الحج يتطور "منذ عهد النبي محمد".

وأضاف الوزير أن السلطات "تعمل جاهدة على جميع الجبهات، سواء الموارد البشرية أو التكنولوجية" لتسهيل أداء فريضة الحج.