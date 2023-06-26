مفاجأة بشأن الجنيه.. أخبار سارة من 3 وزارات قبل العيد

تبذل مصر جهودا كبيرة، لتحقيق الأمن الغذائي والاقتصادي، قبل انطلاق إجازة عيد الأضحى، واستعدادا لاحتياجات المواطنين، من السلع واللحوم، فيما أعلنت 3 وزارات مؤخرا عن عدد من الأخبار السارة للمواطنين تم الإعلان عن بعضها قبل العيد، فيما سيتم الإعلان عن أخبار أخرى بعد إجازة عيد الأضحى.

التعامل بالجنيه مع دول آسيا وأفريقيا

في هذا الصدد، قال وزير المالية، الدكتور محمد معيط، إن هناك حاجة لاستخدام العملة المحلية، للتعامل مع دول آسيا وأفريقيا، مثلما تحدث رئيس كينيا وليام روتو بفعاليات قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد، موضحا خلال تصريحات إعلامية أن رئيس كينيا أكد أنه لا يحتاج إلى الدولار في محاملاته مع دول مثل جيبوتي ودول أفريقيا، وبذلك فإن التعامل بالعملات المحلية يمثل جزءا من حل مشكلة التمويل.

وأكد معيط، أن مصر أصبحت جزءا من بنك التنمية الخاص بمنظمة بريكس، وهناك الكثير من الدول التي تسعى للانضمام للبنك، معربا عن سعادته بإنشاء مؤسسات تمويلية جديدة مثل بنك التنمية الخاص ببريكش، لأان هذه المؤسسات أذرع لمنظومة التمويل داخل إفريقيا.

وأوضح وزير المالية، أن الأزمات المتواجدة حاليا، حدثت بسبب ظروف خارجية مثل أزمة كورونا، والحرب بين روسيا وأوكرانيا، وموجة التضخم الخارجية التي أثرت سلبا على الدول النامية، بالتزامن مع تعرض مصر لعقبات بين فترة وأخرى منذ تسعينيات القرن الماضي، وأن الموجة الحالية من الأزمات الاقتصادية مستمرة منذ 3 سنوات وتعاملت معها الدولة بشكل جيد أول عامين.

الإعلان عن أخبار سارة بعد العيد

من جانبها، قال وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، هالة السعيد، إن هناك العديد من الأخبار التي سيتم إعلانها بعد عيد الأضحى بشأن الشركات الحكومية، وأن الدولة والحكومة تعمل بشكل جيد جدا، وسيكون هناك لقاء مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، للإعلان عن الأخبار السارة.

موعد انخفاض أسعار السلع

وأكدت "السعيد"، أنه سيتم الإعلان عن الأخبار السارة بعد العيد، مؤكدة أن كل ما كان مستهدف تم تحقيقه، مشيرة إلى أنها تقدر قلق المواطنين، ولكن هناك أمور كثيرة تتحسن متوقعة انخفاض الأسعار نهاية العام الجاري.

وسلطت الضوء على مؤشرات التنمية المستدامة والتي تحسنت بنحو 6 درجات، رغم تراجع دول العالم فيخا، وفي مجال الانفاق على التعليك زدات المؤشرات أكثر من 100% خلال الـ 3 أعوام الأخيرة.

خزائن مصر ممتلئة بالسلع

من جانبه، أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية، علي المصيلحي، أن مصر في أمان تام من تواجد السلع الغذائية والتموينية خلال الفترة المقبلة، قائلا: بلادنا في مأمن غذائي تام، مشيرا غلى أن احتياطيات مصر الاستراتيجية من القمح تكفي 6 أشهر، بجانب الزيوت النباتية تكفي 4 أشهر، كما اشترت مصر 3.6 مليون طن من القمح، كمان أن احتياطيات مصر الاستراتيجية من الأرز تكفي 3.3 أشهر.

وأضاف المصيلحي، أن سعر الخراف الحية يبلغ 170 جنيها للكيلو، وسعر منتجات اللحوم الظازجة السودانية 195 جنيها، وسعر كيلو اللحوم البرازيلية والهندية المجمدة بـ 160 جنيها للكيلو، مؤكدا أنه تم ضخ كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمبردة في منافذ المجمعات الاستهلاكية في إطار استعدادت التموين لعيد الأضحى.

كما لفت وزير التموين المصري إلى أن فتح الاعتماد المالي بقيمة 10 ملايين دولار ساهم في زيادة كميات رؤوس الماشية المتعاقد عليها من جيبوتي إلى 12 ألف رأس جاء ذلك لكاميرا برنامج على مسؤوليتي، عقب وضع حجر الأساس لمجموعة من المشروعات اللوجستية بكفر الشيخ.