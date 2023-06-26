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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية يعقد اجتماعا لمناقشة آليات الصرف الصناعي بالمنطقة الاستثمارية بميت غمر

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية  اجتماعاً بممثلي هيئة الإستثمار وأعضاء مجلس النواب لمناقشة آليات الصرف الصناعي بالمنطقة الإستثمارية بميت غمر .

 

جاء ذلك بحضور عدد من النواب  والمهندس مصطفي مأمون مندوب من الإدارة المركزية للمناطق الاستثمارية ، والمحاسب فنجاري علي مدير المنطقة الإستثمارية بميت غمر ، والمهندسة أميمة متولي رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية ، والدكتور عماد النجار مدير عام إدارة البيئة بالمحافظة ، واللواء وجدي الجرواني رئيس مركز ومدينة ميت غمر .

 

وأكد " مختار " أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو الدعم الأول للصناعة في مصر ووجه بتطويرها وتقديم كافة أوجه الدعم للمستثمرين ، من خلال توفير مستلزمات الإنتاج ، وتسهيل الإجراءات الاستيرادية والتصديرية لمنتجات ومستلزمات الإنتاج. 

 

ووجه " المحافظ " بتشكيل لجنة فنية لحصر جميع المصانع بالمنطقة الإستثمارية بميت غمر وسحب عينات مياه من الصرف الصناعي  الناتج عنها عن طريق المختصين وتحليلها بمعرفة المعامل المركزية التابعة لمديرية الصحة. 

 

 كما وجه " مختار " بإعداد تقرير مفصل عن نتائج أعمال اللجنة متضمن نتائج التحاليل للتأكد من مطابقة عينات المياه للشروط البيئية وإمكانية ربط خطوط الصرف بالشبكات. 

أعضاء مجلس النواب الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية المنطقة الإستثمارية بميت غمر بالدقهلية رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لرئيس عبدالفتاح السيسي مياه الشرب والصرف الصحي

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