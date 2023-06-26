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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طهران: دول الخليج تحظى بمكانة خاصة في سياسة الجوار الإيرانية

صدى البلد

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن دول الخليج تحظى بمكانة خاصة في سياسة الجوار الإيرانية، وأكد ضرورة الحفاظ على الأمن بالمنطقة لتوفير أرضية للتنمية الاقتصادية.


وفي مؤتمر صحفي نقلته “ار تي”، قال كنعاني: "نعتبر منطقة الخليج الفارسي ذات أهمية استراتيجية ودول الخليج لهم مكانة خاصة في سياسة الجوار الإيرانية"، لافتا إلى أن "الأمن موضوع جماعي يتم ضمانه من خلال آليات مشتركة ومشاركة دول المنطقة".

وأفاد كنعاني قائلا "هناك لقاءات جيدة عقدت خلال الجولة الاقليمية لوزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، وطرحنا مبادرة لانعقاد مجمع للحوار والتعاون بين دول المنطقة بما يضمن أمن المنطقة"، مؤكدا أن "الحضور الخارجي لا يساعد في ضمان الأمن ودول الخليج الفارسي باستطاعتها ضمان الأمن من خلال التعاون".

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وأضاف: "إيران تؤكد ضرورة الحفاظ على الأمن في المنطقة لتوفير الأرضية للتنمية الاقتصادية". 

وعن إعادة فتح السفارة السعودية في إيران، واستئناف العلاقات بين البلدين، أوضح كنعاني أنه "تمت تهيئة الظروف لإعادة فتح السفارة السعودية والقنصلية في مشهد ونتوقع إعادة فتحها قريبا".

 

 

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